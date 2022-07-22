連3日緊追陳時中陳情 虧損投資人不認是「蔣萬安粉絲」
民進黨台北市長參選人陳時中今（22）日上午赴松山慈祐宮參拜，惟「0206期權受害自救會」成員陳國榮連續第3天緊追行程，在陳時中抵達前就現身陳情。對於媒體提到是否是國民黨台北市長參選人蔣萬安支持者？陳國榮僅說，這是政治話術、轉移焦點，並說明20日其在龍山寺遭北市警察拖走一事是否執法過當，社會自有公斷。
陳時中今日赴松山慈祐宮參拜，繼前天龍山寺、昨天保安宮後，連續3天遇到虧損投資人陳國榮陳情。陳國榮先聲稱感謝並向媒體鞠躬，也指出前天在龍山寺時，警察執法方式是否適法、適當，社會自有公斷；他也重申，「選擇權大屠殺金融詐騙事件」就是金融犯罪，痛批期貨商以作假帳的手法騙客戶錢。
不過，面對媒體記者追問，為什麼不去找蔣萬安，是否支持蔣萬安？是蔣萬安的粉絲？陳國榮說，這是政治話術、轉移焦點。民進黨台北市黨部主委張茂楠也頻頻勸說，這是媒體採訪行程，請不要模糊焦點，並將陳國榮請到廟內，但陳國榮仍不滿表示，陳時中與自己都是「平民」，他可以來的地方，為什麼自己不能來？
陳時中受訪時對此表示，市民有困難自己與團隊都願意傾聽，昨天發言人莊瑞雄也有跟陳國榮好好談過，會看看是哪個部會能夠幫忙，盡量去溝通協調。