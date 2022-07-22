特企／萬歲牌VIVA RUN路跑　攜手在地跑團體驗美食路線

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萬歲牌聯手跑團 揪民眾樂享運動生活
堅果專家萬歲牌持續傳遞品牌活力健康精神，《萬歲牌VIVA RUN 樂享每一RUN》與全台在地跑團合作，全台從北至南精選「就愛呷」、「就愛水」、「就自然」三大主題路線，將運動慢跑結合美食、美景、生態，讓路跑成為享受在地美食、欣賞自然人文風情的綜合體驗。
萬歲牌表示，慢跑已經成為全民運動，萬歲牌鼓勵運動吃堅果，堅果的不飽和脂肪酸、膳食纖維、多種維生素與礦物質還有優質蛋白質等成分，不論在運動前中後，都是最佳能量補給來源。現在只要加入萬歲牌的官方LINE，就能跟著特色路線建跑。跑線從台北市大稻埕出發，涵蓋新北、苗栗、新竹、台中、台南、高雄等集在地美食、人文、自然等不同風情，讓跑迷可以循線探索。忙碌的上班族也可以參加自主線上路跑，不限時間、地點，穿上跑鞋就可出發，隨時隨地樂享每一RUN。
FFRC路跑團團長曾怡芳表示，此次參加萬歲牌舉辦的路跑活動，除了跑團，也看到許多民眾加入路跑，希望未來能透過此活動，喚回大眾在疫情前對運動的熱愛。山貓路跑團團長錢懷清表示，今天的大稻埕懷舊美食路線，緊鄰淡水河，路線平坦、風景宜人，還有大稻埕商圈美食可以補充能量，適合初期想建立跑步習慣的民眾，山貓路跑團平時在景美團練，這次跟萬歲牌合作景美小資族必吃銅板美食路線，也歡迎對跑步有興趣的朋友加入。
在地美食美景跑線 線上參與抽好獎
萬歲牌此次攜手全台在地跑團，各縣市挑選出主題路線，透過跑團熱愛運動，更熱愛美食與玩樂的專業分享，蒐羅出最具地方特色的美食與景點。如「新北一抹弦月繽紛路線」沿大漢溪、新店溪河濱公園，途中不僅有老少咸宜的遊樂設施，還有充滿童趣、古今交錯的壁畫為路線增添許多趣味。高雄推薦西子灣與棧貳庫兩條路線，西子灣連接駁二藝術特區，除了欣賞海景與美麗日落，更可以參與許多文創市集；棧貳庫則是全台最老的港口倉庫群，經過轉型後，純白旋轉木馬更是熱門網美景點，是高雄港集在地文創、餐飲、展覽的水岸生活空間。其他還有具水庫風光的頭份山水美景路線、充滿鄉村情懷的湖口風情悠遊漫步路線、可以欣賞落日的漁光島踏浪觀夕吃美食路線等，豐富多樣邀請民眾來探索！
《萬歲牌VIVA RUN 樂享每一RUN》即日起至10月底，總共舉辦17場路跑活動，將由在地跑團領跑，邀請民眾一起跑，無法於活動日參與的跑迷，只要加入萬歲牌的LINE官方帳號，持續運動參與路跑，都可以參加抽獎活動。獎項包含萬歲牌沛力堅果、KG CHECK蛋白飲等健康好禮，更有機會抽中Garmin新款運動手錶等大獎，相關活動詳情請洽萬歲牌官方LINE。
活動辦法可參考萬歲牌官方網站，或加入萬歲牌官方LINE帳號，搜尋LINE ID：＠vivanuts