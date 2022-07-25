台中南區國圖生活圈「富宇上和苑」　滿足首購、首換族！

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在地深耕近30年的富宇建設機構，在國圖館特區推出的大樓預售案「富宇上和苑」，卻規劃24-44坪、2-4房產品，也是南區目前線上唯一擁有24坪2房1衛、28坪2房雙衛產品、且地點就在國圖館特區的預售案，同時也規劃3房37坪、4房44坪，滿足區域首購族與首換族的剛性購屋需求。
台中開發商表示，北屯區14期重劃區受惠於投資額高達80億元的「漢神洲際購物中心」正式啟動、帶動周邊房價開始補漲，每坪單價已經「坐6望7」；而烏日高鐵特區因為總投資額逾200億元的「超級娛樂購物城」開發案、推升特區周邊預售房價補漲，最新實價登錄已站上4字頭；東區在「Lalaport購物商場」力拚2022年底營運，帶動周邊房價每坪實登出現5字頭。
反觀南區13期重劃區，預料未來將比照14期重劃區的房價，預售新案從6字頭起跳；而位於13期重劃區附近的國圖館特區，隨著交通建設陸續到位，加上周邊生活機能完善、充滿文化氣息，未來置產增值前景可期！
其中，南台中今年最具指標的國圖館預售案「富宇上和苑」，近鄰國圖館這座國家級書香殿堂、南平公園旁、30米南平路上，可享受國圖生活，綠海無遺，未來將成為台中南區綠海核心最新的人文地景之一。
上揚國際建築團隊協理張譯升表示，國圖館特區距離國美館不遠，從科博館、勤美綠園道一路延伸到國美館、國圖館與文創園區，形成台中最具人文底蘊的藝文中軸線。從「富宇上和苑」步行200米即可抵達國圖館、500米到捷運五權車站，一站直抵台中火車站，可步行到新時代購物中心、Lalaport購物商場逛街購物；三站直達三鐵共構台中高鐵站，輕鬆轉乘並享受三鐵優勢增值願景！
業者進一步表示，「富宇上和苑」近擁城市森林，鄰近捷運紅線、台63號快速道路，繁華與寧靜瞬間交匯，自然和人文共存！坐擁公共建設、便捷交通與書香綠意，享美學住宅的生活品味與內涵，為台中南區追求更好生活品質的首選。
值得一提的是，三面臨路的「富宇上和苑」，基地面積約856.68坪，兩棟建築立面以蜿蜒流動的白色線條形貌，與「國圖館」象徵「知識之流」的建築外觀相呼應；「富宇上和苑」坐擁所有居住者嚮往的生活環境，更以精品建築之姿，立足在南平公園首排，簡約精緻的建築立面外觀，將成為台中南區最具指標性的建築。