《新楓之谷》改版誘《原子》文廷、承祐回谷：冒險家必玩

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黃文廷和蔡承祐坦言從小二、小三開始就玩《新楓之谷》一路玩到國中。承祐還不小心抖出秘密：「小時候真的太愛玩遊戲，我爸媽後來受不了就限制家裡網路，每天只能用2小時就自動斷網，所以我就偷跑去網咖，然後還是被抓到，直接從網咖被拖回家，真的超丟臉！」在旁的文廷笑說他是壞孩子。
自稱是乖小孩的文廷第一次接觸《新楓之谷》是跟著媽媽一起打，同時自爆媽媽超狂行徑：「我媽其實還有組公會，玩主教甚至4轉200等，都是她帶我升等、打怪，還會幫我補血。」讓承祐也忍不住羨慕起他有個愛玩遊戲的媽媽，還天外飛來一筆問起文廷，會不會被媽媽逼練到60等才能睡覺，文廷笑著回應：「沒有啦！」兩人互動相當有趣。
「BGM神作」回憶爆襲
長大之後擁有時間支配權讓倆人再度回谷。《新楓之谷》被稱為「BGM神作」，不同BGM帶給人們不同的回憶座標！熱衷音樂的承祐坦言很大一部分是因為《新楓之谷》的BGM再度回歸：「以前和朋友一起練舞完之後，會去公園看夜景放鬆，手機就會播像是不夜城、時間神殿的BGM。」他開心地笑說：「真的充滿了小時候的回憶！」
對文廷來說，光是登入音樂就讓他感到回憶殺，而進入遊戲後發現有些老朋友還在遊戲裡，讓他有說不出來的感動：「很像是高中畢業，用大人的身份再回到高中校園，很熟悉卻又有全新的體驗和感受。」
遊戲世界中爽放技能快感
問起兩人喜歡練的角色，答案與他們本人現實生活中的帶入感十足。學武術且擅長拳、刀、棍的文廷最喜歡「拳霸」近戰類型的角色，可以在遊戲近距離享受釋放技能的快感。承祐玩過的角色多元，包含凱薩、冰雷、主教、俠盜，但最鍾情的為「冰雷」，他解釋：「我小時候特別喜歡打雷、閃電，這個職業算是完成了我的心願，可以在遊戲裡面盡情的施放技能。」
力推新改版遊玩，體驗再升級！
針對今年新改版文廷超有感，力推大家去玩冒險家職業，且技能釋放的畫面變更華麗，文廷表示：「之前玩拳霸，攻擊就是比較直線，好一點可能就只有一個迴旋，但這次改版之後，一放，整個地圖都是我的技能炸開。」至於，練等苦手的承祐，私心最愛極限燃燒活動,讓他可以快速練等,加速升等效率。
承祐自招「乞丐系」玩家
兩位老玩家回憶起不少在《新楓之谷》內發生的趣事！承祐先自招是「乞丐系」玩家，喜歡跟著一堆玩家在弓箭手村疊在一起，如果有人原地丟裝備就立即撿，讓他獲得了不少寶物！文廷則氣噗噗說：「我每次去跟別人組隊打BOSS，噴裝備的時候都會被人家撿走，或是破任務一定要撿的寶石都會被隊友吃走，就要花時間多玩幾次，真的超氣！」嘴裡說超氣，但臉上掛著笑容繼續回憶屬於他自己的《新楓之谷》。
首次參與遊戲直播，承祐坦言：「我原本緊張得要死！」因他以為直播需要很會玩遊戲，後來發現，就是帶大家一起體驗就釋放壓力了。文廷倒是老神在在，認爲自己本來就有在玩，直播就是有粉絲一起同樂，覺得是個很棒的體驗。但兩人還是有為此特別到網咖練習，甚至上網查小攻略，應該也是想在《新楓之谷》遊戲內炸一波！