林志穎千字文告白母親與妻子　「謝謝妳們完整了我」

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為了保護陳若儀不被網友辱罵，林志穎只能忍痛將妻子藏在身後，他表示原本接到《婆婆與媽媽》的邀請時，內心百般糾結，畢竟妻子與母親低調許久，不曉得能否承受高密度拍攝以及播出後的網友輿論，他說：「一位是被我隱藏在身後、一位是我從來沒有好好的介紹過...她們身體是否可以撐得住？」
「事實證明，事先我所擔心的全都發生了」林志穎說，「但這兩位偉大的女人，宛如超能者展現了她們的毅力，即使身體不舒服，還是努力拍攝下去、撐下來了。」面對許多流言蜚語，陳若儀與林金花都可以樂觀、堅強面對，而且毫不走心，讓林志穎難掩敬佩：「 哈！我們真的是一家人，把林家鐵人般的基因完全發揮。」
林志穎分別傾訴對媽媽及妻子的愛，他表示：「對於媽媽的諸多情懷，這是個在心中深埋30幾年的結。」林志穎很早就出道，從小就得學會自立自強，而母親也隨時關心，只是伴隨知名度飆漲，母子相處時光確實變少了。
他感謝節目組會特別挖掘那些母子倆不敢觸碰的記憶，讓他與母親好好正視彼此間的關係，最終兩人在淡水老宅的門口相擁，當下媽媽也落淚，林志穎感性說，「那刻媽媽一滴滴的淚水，把時空沒有距離，灌溉了我那個需要母愛的童年。那刻我們都完整了。」
至於愛妻陳若儀，林志穎則驕傲表示：「這次老婆陳若儀終於出道了！不再是那被我隱藏的女人」，當年是兩人結婚10周年，他表示，總算透過節目讓大家看到老婆對待家庭的細心、生活上的品味，還有她那很容易哭、很容易笑的個性，都很透明化被大家瞭解，更向老婆跟母親告白，「今年（2020年）我們擁有了這一切，妳們就是我人生中那位最佳女主角。」
林志穎文末感謝節目團隊、演藝圈好友等，這3個月時光將成為永恆，「親情的愛是沒有終點的，愛與被愛從來沒有距離，我們繼續往那美好的幸福走下去。」
實際上，陳若儀在《婆婆和媽媽》開播之後，因為許多輿論指向了她的婆婆，她還特別在微博表示自己「深愛著兩個媽媽」，還截圖節目中與婆婆相擁瞬間。一次，當婆婆發現陳若儀由於想念母親而哭泣時，她主動擦去了媳婦的眼淚，給她一個大大的擁抱，顯見兩個女人感情還是很好的！
原文刊登於2020年7月29日，更新於2022年7月22日。