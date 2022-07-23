原子少年「他」夯到被倒追 佳周CP七夕放閃：一起變老
《原子少年Atom Boyz》人氣團體「地球」今（23日）出席法國香氛品牌活動，七夕情人節將至，周祖安爆料團員裡林佳辰最浪漫，「佳辰是自閉式浪漫，他會自己在車上chill。」問林佳辰對周祖安做過最浪漫的事？林佳辰妙答：「跟他一起慢慢變老。」
林煥鈞爆料林佳辰常有浪漫舉動，「前幾天排練結束塞車，我看了一下計程車價錢很貴，佳辰說很貴喔？我載你回家好了，當下我是暖的。」那團員們在路上聞到什麼香味會回頭？黃文廷喜歡櫻花香，周子翔、林煥鈞喜歡花草香，周祖安喜歡女生身上香味偏淡，林佳辰喜歡女生用中性香水，「我會覺得氣質不一樣，跟我一樣。」
號稱「原子發電機」的周子翔被團員公認最會把妹，他笑回：「把妹我很不擅長，發電機只展現在表演上面，對另一半還沒試過，而且我通常是被把的那個。」林佳辰小時候比較胖，告白經驗通常很慘痛，開玩笑說：「小時候喜歡女生都被拒絕，不太敢表現真誠的自己，不太有自信，希望她們現在後悔了。」
周祖安喜歡老派式浪漫，「如果有另一半，我覺得送香水或送花，偶像劇會送99朵玫瑰花那種，滿浪漫的。」林煥鈞初戀只有短短2個月就結束，他笑說：「我自己沒有太多經驗，浪漫不是我可以摻和的事情。」黃文廷因為沒有女友，拿到香水、唇膏禮物，第一個想法是送給姑姑。