陳明通4000字聲明挺林智堅 黨政人士提3點證明沒抄襲
國民黨連日攻擊民進黨桃園市長參選人林智堅的論文事件，林當年台大國發所的指導教授、國安局長陳明通今（23）日發出4000字聲明強調，林智堅是論文的原創者，無涉抄襲。黨政人士對此表示，相關資訊清楚顯示沒有抄襲，但藍營持續抹黑，陳明通實在不勝其擾，決定發聲明把事情講清楚；而林智堅與藍營聲稱被抄襲的余先生論文框架有相似之處，是因為都是陳明通指導，陳有固定的模式，但內容跟結論完全不一樣，「要怎麼抄襲？」
黨政人士說，這些資訊都已經很清楚，以學術觀點來講，大家都知道沒有問題，根本不是抄襲，但國民黨每天開記者會指控抹黑，最後陳明通才會忍無可忍，寫了這麼長的聲明，就是要把事情交代完整，不讓人誤信攻擊。
該人士表示，其實陳明通的聲明重點很簡單，就是完整證明林智堅不可能抄襲。聲明首先提到林智堅與陳明通、余先生3個人的論文研究主題完全不一樣；另外，林智堅開始的時間比余先生還早，用常理想就知道，「要怎麼抄襲？」。
該人士也進一步說明，論文之所以有相似的地方，只是因為他們都是陳明通指導的學生，陳明通在指導學生時，有些固定的格式跟模式，但這也只是框架相似，不過內容跟結論都完全不一樣，「該論文是相當嚴謹的，相關政治指控應該適可而止」。