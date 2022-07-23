2022年「精饌米獎」出爐 農糧署嚴選十款好米食味佳

今年全臺各地1期新米陸續上市，各種包裝米「百米爭鳴」盛況下，愛吃米食消費者該如何挑選?由農糧署舉辦2022年「精饌米獎」評選，得獎名單出爐，包括獲得臺灣好米組金質獎的池上多力米股份有限公司「香鑽米」等10款獲得食米界最高榮譽，全是品質優、食味佳的頂級好米，可提供消費者選購指標。

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由農糧署嚴選獲獎的名單如下：

臺灣好米組金質獎：池上多力米股份有限公司「香鑽米」、米屋智農股份有限公司「米屋CAS馥米」、池上鄉農會「池農仙境米」、樂米穀場股份有限公司「米穀場-臺東關山產銀飯製米」獲獎。臺灣有機米組金質獎：池上鄉農會「池農有機白米」奪得。

▲農糧署署長蘇茂祥（右1）及糧食產業組林傳琦組長會後受訪表示，2022精饌米獎參賽米均是最安全、食味優、品質佳，且具選購便利性的頂級包裝食米。（圖／主辦單位提供）

農糧署表示，這些得獎米銷售通路遍及超市、量販店等實體通路及網路電商， 今年9月起，還可在Jason’s超市、愛買量販店指定門市，暨自然屋、真情食品館、福利驚奇網等3處網路平台訂購，同時也會與Uber Eats外送平台合作設置「精饌米得獎專區」提供手機訂購。





市面上各式包裝食米琳瑯滿目，已到「百米爭鳴」盛況，農糧署為提供稻米業界更多扶持，並促進良性競爭，舉辦「精饌米獎」評選活動。「2022精饌米獎」計有83件產品參賽，創歷年最高紀錄。評選分成臺灣好米及臺灣有機米二組進行評比，參賽產品需具產銷履歷、臺灣優良農產品或有機農產品驗證。

此外，有效保障參賽米品質管控，且參賽米採不預先通知、隨機於通路端秘密購買方式取樣，確保參賽米和消費者買到的米是相同規格與品質。最重要的是本賽事，邀請高達11位農藝、食品及營養專家、飯店主廚及美食家等各界代表組成評審團，針對參賽米的外觀、氣味、口感、黏彈性等面向，以盲樣品評方式，選出最安全、食味優、品質佳，且具選購便利性的頂級包裝食米。

農糧署指出，本次全國賽入圍名額計18件，依各組報名件數佔總報名件數之比率分配，其中臺灣好米組入圍14件、臺灣有機米組入圍4件，且本次競賽獎項不排名次，僅以金質獎5件及銀質獎5件區分。