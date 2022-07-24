親上火線回應！林智堅：3個在先　論文是原創、無抄襲

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2015年12月陳明通開始指導林智堅碩士論文研究計畫書寫作；2016年1月30日林智堅與陳明通見面討論研究計畫草稿；2016年2月1日陳目通將林智堅研究計畫草稿修改後寄還（助理代收），雷同文字在這版已存在。
2016年5月18日林智堅申請碩士論言研究計畫口試時間；2016年5月24日林智堅研究計畫口試通過；2017年1月13日林智堅碩士論文口試通過。
至於余正煌在2010年以一般生入學；2015年12月21日以陸生認同為題進行上一個碩士論文研究計畫書口試；2016年1月因口試委員要求無法達成而求助陳明通，陳明通建議余更換論文題目，改以研究林智堅。
2016年2月中陳明通指出，爭得林智堅同意把民調資料給余正煌參考；2016年3月8日余將研究計畫寄給陳明通，已完成公證；2016年3月22日余的研究計畫口試通過；2016年7月19日余正煌碩士論文口試通過。
林智堅說，他的台大論文部分原創、絕無抄襲，2013年考試進入國發所，接受陳明通指導，2015年結束後他跟老師討論碩論題目，以他2014年選舉三角督槓桿者為研究對象，2015年12月完成第一版研究大綱。
林智堅表示，2015年面臨修課期限的余正煌，論文題目遇到困難、無法進行，所以找上陳明通，余正煌所以在老師的建議之下，使用他提供的內部民調資料發展論文題目，以相同的資料、研究方法，但不同的的對象，他研究的對象是林智堅，跟他不一樣，分析不同的結論。
林智堅說，因此後續將他的資料、論文大綱初稿，提供余正煌參考，才會有在論文裡面，研究設計如此雷同，看起來就是出自於他的草稿之中。他是善意的資料提供者，陳明通是盡責的指導老師，余正煌是積極要完成學業的研究生。
至於中華大學碩士論文部分，林智堅說，著作權的確在他研討會發表就產生，後續單位不會追溯；另外對於學術的鼓勵，老師和研究生執行國家計畫補助，最後作為學生的論文發表，這個在學界上是時有所聞
林智堅表示，國民黨多次抹黑他，2007年憑藉立委助理身分，影響關說國科會，這是無中生有、惡意的攻擊跟編撰，侵犯他跟相關老師，包括政府承辦的相關人員的人格，這段時間不實指控、惡意造謠的行為，團隊都會委由律師持續搜集，未來有需要都不排除採取法律行動。
林智堅說，對手陣營、有心人士，用一些似是而非的資料，說他剽竊科管局的研究成果，或者他違背和中華大學、或違反科管局的契約，這些指控都不是事實，而這些不實的指控傷害他、學校、老師，還有相關承辦人員。