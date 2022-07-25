Dior近億元11.58克拉鑽石項鍊亮相！65億珠寶降臨台南

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「為珠寶塗繪上印花圖紋」，一直是 Victoire de Castellane 心之所向，「當緞帶波動時，印花必須隨之轉動」，此刻她終將構想化虛為實。繁花（Liberty prints）、格紋、條紋和紮染等在高級訂製服系列上使用的工藝技巧，成為勾勒 Dior Print 高級珠寶系列的神韻所在。
本次來台展出不只同時呈現過往系列中獨一無二的標誌性作品、歷屆珠寶主題的延伸新作，更包括今年初發表的 Galons Dior 高級珠寶系列，以多重式樣的鑲嵌手法回應高級訂製服裡直式或橫向的層次編織，精緻靈動的優美弧線，不只炫示著非凡的珠寶工藝成就，更彰顯 Dior Print 令人魂牽夢縈的藝術細節。
前三大展區闡述珠寶總監 Victoire de Castellane 和迪奧先生於高訂服系列的相遇，藉由領略服裝演進的時代感，從中世紀古典凡爾賽走到現代；最新的 Galons Dior 編織工藝，展現各種不規則、不對稱編織手法，進而搭配不同鑲嵌與切割寶石手法、與全新詮釋的佩戴方式。不只逐步朝 Victoire de Castellane 的內心探索，展現她對寶石的熱愛與初衷；更進而追尋她致敬迪奧先生，思念媽媽而寄情的玫瑰之作，展望未來的樣貌。
Dior Print 高級珠寶暨腕錶展 6 月初發表於義大利後、回到蒙田總部後，台灣成為海外展覽第三站，囊括 440 餘件珠寶和腕錶作品，展出總價值約 65 億新台幣，無論數量或價值皆為歷年來台展出之最，震撼絕美。除了價值9800萬元的11.58 克拉 D-FL 梨形切割 Dior Print Vendôme 鑽石項鍊最引人注目外，另一款 14.66 克拉枕形切割 Dior Print Vendôme 緬甸藍寶石項鍊，價值新台幣6200萬元，則為次高單價作品。
今年全新發表的高級腕錶作品，同時也是品牌最具代表性的經典腕錶系列 Grand Bal de Printemps 以及 La D de Dior Precieuse à Secret Galons，也在展出之列。前者向迪奧先生繪製的高級訂製服手稿致敬，腕錶猶如春彩般浪漫的晚宴禮服，舞動搖曳著裙襬，搭載「Dior Inversé 11 ½」前置擺陀自動上鏈機芯，錶背鐫刻訂製服手稿圖案與迪奧先生的簽名式樣是致敬的浪漫；後者由 Victoire de Castellane 設計，是珠寶亦是腕錶，探索悠遠古老的辮織技法、交疊重組並鋪鑲珍貴寶石，纖細優雅地滿佈錶帶、錶盤與旋轉錶蓋，怦然心醉。
《DIOR PRINT高級珠寶暨腕錶展》資訊表
時間：2022 年7月26日至7月31日，參觀採貴賓預約制
地點：台南奇美博物館（台南市仁德區文華路二段66號）