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Dior Print珠寶展「4大必看亮點」　高訂服工藝震撼美

▲Dior Print高級珠寶展登台，囊括 440 餘件珠寶和腕錶作品，展出總價值約新台幣65億元。最高單價近億重量級作品、震撼絕美高訂服工藝、最大克拉珍稀寶石等4大必看亮點曝光！（圖／記者蕭涵云攝）
▲Dior Print高級珠寶展登台，囊括 440 餘件珠寶和腕錶作品，展出總價值約新台幣65億元。最高單價近億重量級作品、震撼絕美高訂服工藝、最大克拉珍稀寶石等4大必看亮點曝光！（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台南報導

2022-07-25 18:16:46

Dior Print高級珠寶展登台，明（26）日起在台南奇美博物館展出，身為6月初發表於義大利後的海外首展，這次一舉亮相440 餘件珠寶和腕錶作品，總價值約新台幣65億元，無論數量或價值皆為歷年來台展出之最。最高單價近億重量級作品、震撼絕美高訂服工藝、最大克拉珍稀寶石等4大必看亮點曝光，快跟著《NOWnews今日新聞》一起搶先逛！

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▲本次展覽最奢華之作，一只 11.58 克拉 D-FL 梨形切割 Dior Print Vendôme 鑽石項鍊，參考價值 98,000,000。（圖／Dior提供）
▲本次展覽最奢華之作，一只 11.58 克拉 D-FL 梨形切割 Dior Print Vendôme 鑽石項鍊，參考價值 98,000,000。（圖／Dior提供）
最高單價！近億重量級作品

其中一只 11.58 克拉 D-FL 梨形切割 Dior Print Vendôme 鑽石項鍊，價值新台幣9800萬，是這次展覽最奢華的作品；另一款 14.66 克拉枕形切割 Dior Print Vendôme 緬甸藍寶石項鍊，價值新台幣 6200萬元，則為次高單價作品，絕美的工法與設計，不看可惜。

▲Dior Print 三色金質多彩緞帶項鍊，參考價格NT$45,000,000。（圖／Dior提供）
▲Dior Print 三色金質多彩緞帶項鍊，參考價格NT$45,000,000。（圖／Dior提供）
震撼絕美！高級訂製服工藝

珠寶創意總監 Victoire de Castellane 不斷醉心於「為珠寶塗繪上印花圖紋」，2018 年 Dior Dior Dior 系列蕾絲的試探、2020 年 Tie & Dior 織品紮染的浸淫，到 2021 年 RoseDior 和 Dior Rose 系列，標誌性玫瑰的嶄新創作，綻放迪奧先生對園藝與花卉的熱情；再至 2022 年初 Galons Dior 的編織，震撼絕美的高級訂製服工藝，也是這次展出必看亮點之一。

▲借鏡服裝的紮染工藝呈現珠寶之美。（圖／記者蕭涵云攝）
▲借鏡服裝的紮染工藝呈現珠寶之美。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Dior Print 藍寶石鑽石耳環，參考價格 NT$14,000,000。（圖／Dior提供）
▲Dior Print 藍寶石鑽石耳環，由藍寶石與鑽石俐落顯現直冽清麗的格紋，參考價格 NT$14,000,000。（圖／Dior提供）
▲玫瑰花瓣上的彩寶採條紋排列設計。（圖／記者蕭涵云攝）
▲玫瑰花瓣上的彩寶採條紋排列設計。（圖／記者蕭涵云攝）
直至最新 Dior Print 系列，她終將構想化虛為實，異想天開的概念將二維平面織品設計轉升為立體珠寶創作，「當緞帶波動時，印花必須隨之轉動」。繁花（Liberty prints）、格紋、條紋和紮染等在高級訂製服系列上使用的工藝技巧，成為勾勒 Dior Print 高級珠寶系列的神韻所在。

炫示著非凡珠寶工藝成就的繁複臻美鉅作，卻有如柔滑絲綢般的輕盈流轉於肌膚。一只向法國高級訂製珠寶致意的 Dior Print 三色金質多彩緞帶項鍊，借鑑製錶工藝大膽展現技術創舉，將白 K 金、玫瑰金、黃 K 金、鑽石、祖母綠、紅寶石、藍寶石、黃色與粉紅色藍寶石、帕拉伊巴成色碧璽、沙佛萊石、錳鋁榴石、鎂鋁榴石、紅色尖晶石，繁複鑲嵌混搭出漸變色澤、花卉、條紋與「印花」，流暢繾綣於頸肩。

▲Dior Print高級珠寶展登台，囊括 440 餘件珠寶和腕錶作品，展出總價值約 65 億新台幣。最高單價近億重量級作品、震撼絕美高訂服工藝、最大克拉珍稀寶石等，五大必看亮點曝光！（圖／記者蕭涵云攝）
▲Dior Print高級珠寶暨腕錶展，一只 11.12 克拉哥倫比亞祖母綠，是市場少見新創作品，參考價格 3,700 萬。（圖／記者蕭涵云攝）
最大克拉珍稀寶石

從小把玩珠寶於生活之中的 Victoire de Castellane，不循常規的創意釋放珠寶個性。現身於 Dior 珠寶的大克拉數，作品張力的重要性更勝於追捧價值的財力。

一只 11.12 克拉哥倫比亞祖母綠，市場少見新創作品；更是珠寶總監 Victoire de Castellane 少見大克拉並採四大主流寶石之作，有著品牌開始朝向市場競爭的代表性。另有價值 4700 萬元的藍寶石、與4800萬元紅寶石作品，為全場最大克拉之作。

▲Dior Grand Bal De Printemps N°1 腕錶，限量一枚，NT$10,500,000。（圖／Dior提供）
▲Dior Grand Bal De Printemps N°1 腕錶，限量一枚，NT$10,500,000。（圖／Dior提供）
最新發表！具代表性經典高級腕錶

The Dior Grand Bal de Printemps向迪奧先生繪製的高級訂製服手稿致敬，腕錶猶如春彩般浪漫的晚宴禮服，錶殼鋪滿鑽石、前置擺陀迴旋於錶盤上鑲嵌花式車工寶石，彷彿舞動搖曳著裙襬；搭載「Dior Inversé 11 ½」自動上鏈機芯，曼妙舞姿延伸至錶背，窺見鐫刻訂製服設計手繪稿輪廓與迪奧先生的簽名式樣，是低調致敬的浪漫。

▲La D de Dior Précieuse à Secret Galons 腕錶，參考價格NT$8,300,000。（圖／Dior提供）
▲La D de Dior Précieuse à Secret Galons 腕錶，參考價格NT$8,300,000。（圖／Dior提供）
由 Victoire de Castellane 設計的 La D de Dior Precieuse à Secret Galons，是珠寶亦是腕錶，探索悠遠古老的辮織技法、交疊重組並鋪鑲珍貴寶石，以隨興而不對稱的方式排列成型，進而賦予新的輪廓樣貌，鑽石、沙弗萊石和藍寶石等珍貴寶石，纖細優雅地滿佈錶帶、錶盤與旋轉錶蓋，怦然心醉。

《DIOR PRINT高級珠寶暨腕錶展》資訊表
時間：2022 年7月26日至7月31日，參觀採貴賓預約制
地點：台南奇美博物館（台南市仁德區文華路二段66號）

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