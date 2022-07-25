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將申請迴避！鄭運鵬：蘇宏達內部信才是醜聞

▲立委鄭運鵬表示，蘇宏達發內部信才是真正醜聞。（圖／記者王敏旭攝，2022.07.25）
▲立委鄭運鵬表示，蘇宏達發內部信才是真正醜聞。（圖／記者王敏旭攝，2022.07.25）

記者王敏旭／台北報導

2022-07-25 11:13:512022-07-25 11:22:03

民進黨參選桃園市長的林智堅近期陷入論文風波，日前傳出台大社科院院長蘇宏達將擔任審定委員會召集人，而蘇也在內部信件提到是「醜聞」。民進黨立委鄭運鵬今（25）日表示，發內部信才是真正醜聞，將會依法提出申請蘇宏達要迴避。

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蘇宏達在內部信件指出，由於依法必須全程保密，審理期間，他不會接受任何單一媒體採訪丶詢問，一切由台大公關室對外說明並聯繫。因此，媒體刊載關於個人的說詞或評論，純屬捕風捉影，均非事實，還請各位理解。

蘇宏達提到，待審理告一段落，若有必要，他必會公開向各位以及社會說明清楚，同時深入檢討並提出改革計畫，徹底消除導致本案發生的環境和結構。這個「醜聞」也再次提醒大家誠實丶紀律和榮譽的重要。

鄭運鵬表示，蘇宏達在網路跟媒體很喜歡發表言論，都是「反對民進黨、支持國民黨」，包含2020年1月4日批評立委林靜儀是說謊是掌權者特權、2020年10月21日四大公投議題前，蘇宏達到國民黨中常委專題報告，內容就是攻擊民進黨。

鄭運鵬說，蘇宏達過去的政治主張與立場，他們都沒有質疑擔任審定委員會的角色。現在蘇宏達說是醜聞，但這聲明前卻未約談過林智堅，也還沒看過他們提供的證據，就已經未審先判，露出國民黨支持者本性，若是擔任召集人，怎麼相信蘇的公正。

林智堅律師黃帝穎則說，蘇宏達還未看到法律約束的文件，就是先入為主、未審先判，宏達要捍衛學術倫理就要自行迴避，否則未來會留下非議。蘇宏達已經未審先判，不適合擔任召集人，應該以身作則，必須要迴避。

黃帝穎指出，根據《專科以上學校學術倫理案件處理原則》等法律規範，若有相關偏頗狀況，就必須要迴避，確保組織公正性。蘇宏達站在國民黨黨徽後面說公正客觀，這也不符合台大《大學術倫理審查要點》的第一條

至於召開記者會是否施壓校園、政治力介入校園？鄭運鵬表示，國民黨市議員王鴻薇在中華大學前面開記者會；國民黨立委曾銘宗甚至要組團去調查局，這也是施壓機關；現在還有內應，這都是針對林智堅。

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