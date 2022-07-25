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國門將開放？蘇貞昌：讓台灣持續與世界接軌

▲行政院長蘇貞昌今（25）日開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）
▲行政院長蘇貞昌今（25）日開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-07-25 11:45:36

行政院長蘇貞昌今（25）日開擴大防疫會議。蘇貞昌說，除預估台灣未來可能的疫情趨勢並滾動進行相關防疫措施的檢討外，也應預先評估政策對於台灣在國際經貿情勢的影響，在兼顧防疫的基礎上，讓台灣能夠持續與世界接軌，也讓世界各國願意並持續與台灣交流互動。

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指揮中心指出，全球疫情上周增加7%，另因值暑期旅遊季節，以及Omicron亞型BA.4及BA.5病例持續增加。鄰近國家病例增幅更大，日本增幅71%、韓國高達85%、菲律賓也達31%，各國還因檢測量縮減而可能低估病例數。

指揮中心表示，國內全國新增本土病例數呈緩降趨勢，輕症及無症狀比例為99.53%，國內已檢出BA.5本土病例，且境外移入病例數呈上升趨勢。7日起調升入境總量管制為每周4萬人後，20日單日入境6341人為近期高峰，入境通關及交通作業尚屬順暢。

蘇貞昌表示，目前已有多數國家針對自身的防疫政策進行調整放寬，而台灣目前正面臨兼顧疫情與經濟的關鍵時刻，相關防疫措施的調整，不僅牽動國人對於政府防疫的信任，也關乎台灣是否能夠與世界持續進行貿易及互動往來。

蘇貞昌說，台灣在防疫政策的調整上，除應預估台灣未來可能的疫情趨勢並滾動進行相關防疫措施的檢討外，也應預先評估政策對於台灣在國際經貿情勢的影響，在兼顧防疫的基礎上，讓台灣能夠持續與世界接軌。

蘇貞昌指出，感謝指揮中心的安排、規劃並實地訪查確認，使每6個月至4歲幼兒的疫苗施打作業能夠順利進行，請指揮中心鼓勵家長能夠在評估相關資訊後，帶著家中幼兒前往各接種站施打疫苗；

蘇貞昌說，指揮中心上周已宣布50歲以上長者以及18歲以上因工作而有出國需求者可施打第4劑疫苗，請指揮中心持續依施打情形盤整疫苗數量，進行必要採購。也請符合資格的民眾前往施打，以提供自身保護力。

至於入境部分，蘇貞昌表示，每周入境人數雖有上升，但仍維持在總量限制之內，請指揮中心持續針對防疫旅館等相關量能進行盤整，也與交通部滾動調整，持續優化機場優先通關通道及引導服務。

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