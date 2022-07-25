防疫期間維他命該怎麼補？ 四大類營養素這樣補才有效

新冠疫情造成全球大流行，確診人數不斷攀升，甚至出現2度感染個案。同時，染疫後可能又要面臨「長新冠」，如何確保身體抵抗力，在防疫期間增加保護力、加速身體恢復是民眾最關注的議題。
大研生醫藥師林東慶提醒，營養均衡不只與免疫功能有關，各種維生素營養素攝取更是免疫力關鍵。在疫情期間補充足夠維生素，是對抗病菌入侵的重要準備，其中4類維生素與保護力有密切相關，更是維護身體代謝之必須。
緩釋型綜合維他命：全面補足健康所需27種維生素與礦物質
飲食均衡、攝取充足營養素是保持健康的關鍵，然而，現代人生活匆忙，疫情更加重各種生活壓力，外食族、上班族飲食不均的比例非常高，容易出現維生素攝取不均的問題。平日建議選擇含有27種維生素與礦物質的綜合維他命，增加營養素補充，幫助維持健康機能。
林東慶藥師提醒，挑選綜合維他命除了注意營養素種類，最好選擇含有維生素A以幫助維持黏膜健康、維生素B1維護心臟與神經系統、菸鹼素促進神經系統、黏膜與消化系統健康。此外，長效釋放劑型的營養素，可在補充後8小時長時間釋放營養素，可在飯後補充最佳，並多喝水幫助吸收代謝，持續維持健康暢旺。
緩釋型維生素B群：維持機能代謝與身體活力
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補充維生素B群能幫助正常能量代謝，挑選B群時除了注意每日所需份量，建議選擇複方型式，如添加五味子、牛磺酸、酵母硒以及鋅，可以同時補充各種機能所需成份，讓身體更有效率做能量代謝，維持健康狀態。
林東慶藥師建議，維生素B群屬於水溶性維生素，在攝取後2-3小時容易隨尿液排出，補充時可以選擇長效緩釋劑型的高單位B群為佳，B群停留時間可長達8小時，促進完整吸收效率。維生素B群的攝取時間並無限制，擔心影響睡眠的族群可以在早上補充。
緩釋型維生素C：強大的抗氧化力與保護力
維生素C具有強大抗氧化力，可增強對疾病的抵抗力，促進免疫細胞對抗細菌的能力，許多臨床醫學報告也顯示，維生素C可以預防及縮短感冒病程。同時維生素C也有促進膠原蛋白形成、促進鐵質吸收與抗癌效果。不過，人體無法合成維生素C，需要透過飲食攝取。
維生素C如何補充？林東慶藥師建議飯後攝取為佳，13-18歲族群每日至少攝取90毫克，19歲以上成人則為100毫克。維生素C的吸收代謝會受到壓力、感染等因素影響，生活壓力越高體內維生素C消耗越快。挑選時可選擇500毫克維生素C、採用長效緩釋技術製成，降低噁心感與消化道不耐等問題，達到最佳吸收以維持健康。
高單位維生素D3：決定全身保護力的陽光營養素
維生素D的作用涵蓋全身，不只促進骨骼健康，更參與基因表現與細胞生長，與免疫系統、腦神經系統、副甲狀腺、胰臟、皮膚、肌肉、生殖系統的正常運作息息相關。疫情期間各項研究也發現，缺乏維生素D可能與感染重症率、復原時間長短有關。
自然界中含有維生素D的食物有限，像是魚肉、海洋動物的肝臟、雞蛋以及曬乾過的蕈菇類。林東慶藥師建議，補充維生素D以具有非活性的維生素D3為佳，更能安全的幫助鈣質吸收與提升保護力。一般成人與懷孕哺乳者，建議每日至少攝取400 IU（國際單位），51歲以上則為600 IU。
補充維生素D時，可以優先選擇單顆含有800 IU的維生素D3，同時注意原料成份是否來自知名品牌大廠，以高純度中鏈三酸甘油酯萃取的精純成份。國人缺乏維生素D的比例相當高，特別是日曬不足、哺乳孕媽咪、需要保護力的孩童及銀髮族，皆建議補充足夠的維生素D3。
培養保護力3重點 對抗疫情萬全準備
進入後疫情時代，充足保護力是避免再次感染與「長新冠」的根本。林東慶藥師提醒，平時應規律作息、做好防護措施，攝取足夠維生素。工作太長及壓力過大族群，尤要注意均衡飲食及適當運動。補充維生素時應確認通過SGS檢驗、具有長效釋放型補充功能，配合健康生活型態，才是對抗疫情的萬全對策。
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