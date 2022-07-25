國泰世華蟬聯《The Banker》整體績效第一　創金融里程碑

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獲利與風險性資產回報率表現最優
英國《金融時報》集團旗下銀行家雜誌《The Banker》，讀者遍布180個國家及地區，每年依據八大類別、17項關鍵績效指標進行全球千大銀行（Top1000）排名，2022年評比國泰世華銀行名列全球第181名，較去年進步6名；在獲利性及風險性資產回報率項目中表現最佳，整體績效表現續居台灣銀行之首。
去（2021）年台灣進入疫情三級警戒期間，民眾減少使用實體金融服務，但國泰世華銀行善用集團資源，以「Mobile First」為發展策略，打造國泰世華網銀App成為集團金融服務數位大門，並健全分行數位服務，滿足客戶需求，讓營運不受影響。在金融服務的虛實整合下，本行各項業務穩健成長，經營效率同步提升。截至今年6月底，國泰世華銀行數位用戶已逾620萬，等同台灣每4人中就有1人是國泰世華數位用戶，市佔率居全體國銀之冠。
國泰世華銀行也積極擁抱創新技術，去年運用區塊鏈科技，打造「環球貿易共享區塊鏈平台」，此平台將區塊鏈運用於現行進出口貿易融資的傳統作業場景，與國際航運公司之資訊串接，可大幅減少銀行作業人員審核文件的往返耗時，並能在保護交易隱私的前提下，針對各聯盟銀行傳送的交易資訊進行比對驗證，提高資訊的可信度，降低企業重覆融資風險，強化跨銀行的風險控管能力。去年獲金管會核准試辦，今年3月正式試辦上線，成為台灣金融史上重大里程碑。
布局海外、追求永續 深化銀行業領頭羊影響力
隨著肺炎疫情逐漸趨緩，各國陸續重啟邊境，經濟可望重返復甦軌道，銀行商機將重現。國泰世華銀行持續海外布局、深耕亞洲市場，並建構跨境服務平台。以有眾多台商設廠的越南為例，本行在越南據點達36個，可充分支應客戶臨時跨境調度產能所需要的金融需求。隨著當地產業復甦，挹注去年國泰世華銀行在越南據點的稅後淨利年增率達44%，位居海外據點之冠。
在永續金融方面，國泰世華銀行不僅是台灣首家簽署國際「赤道原則 (EP)」與首家遵循「責任銀行原則 (PRB)」，同時也是台灣首創太陽能與離岸風電融資的銀行業者，此外，國泰世華銀行在拓展更全面的永續主題式授信/投資，致力支持「低碳、水資源、基礎建設、高齡與健康、社區與金融包容性」等環境社會的永續投融資等方面，皆取得顯著成果。
適逢集團60周年，國泰世華銀行以永續發展為目標，對內將持續深化風險管理，打造吸引人才匯聚的工作環境，激發員工潛力；對外積極導入各種創新科技應用，創造全通路、無斷點的金融服務體驗，並守護國人在人生各階段的財務安全與保障，為安心社會挹注穩定與正向的力量，落實普惠金融，善盡企業社會責任。致力追求成長的同時，也為社會做出貢獻，深化身為台灣銀行業領頭羊的影響力。