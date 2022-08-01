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國旅住宿補助單周破20萬房　就地喊漲業者遭鍘

▲國旅振興計畫「悠遊國旅」開跑至今已滿1周，自由行旅客住宿截至22日已使用補助房間數約20.5萬房換算補助金額約2.6億元。圖為台北君品酒店。（示意圖／業者提供）
▲國旅振興計畫「悠遊國旅」開跑至今已滿1周，自由行旅客住宿截至22日已使用補助房間數約20.5萬房換算補助金額約2.6億元。圖為台北君品酒店。（示意圖／業者提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-08-01 16:04:18

總預算55億的國旅振興計畫「悠遊國旅」開跑至今已滿1周，適逢暑期出遊需求與疫後報復潮，根據交通部觀光局統計，自由行旅客住宿截至22日已使用補助房間數約20.5萬房，換算補助金額約2.6億元，不過也有民眾反應，有業者得知要使用補助後立刻就地起價，直接使補助縮水，觀光局也強力開鍘，只要民眾發現業者哄抬房價、地方政府如查證屬實，將終止該業者參與權利並取消補助資格。

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此波國旅振興祭出每人每晚最高折抵1300元，民眾爭相搶用登記申請，而觀光局局長張錫聰日前透露，自由行旅宿經費佔比約20多億元，換算約可提供153萬份補助，截至22日，已有9,586家業者通過報名，使用補助房間數約20.5萬房，使用補助金額約2.6億元，平均每房折抵金額約為1,286元，申請使用率12.05%。

在國旅團補助方面，截至22日「悠遊國旅團體旅遊」業者預登的參考團數計有1,001家旅行社辦理2,512團，參團人數4萬4,401人，預登金額為6,724萬元，申請使用率4.98%。而有187家旅行社提出282團的補助申請，參團人數5,623人，已申請補助金額752萬元。觀光遊樂業入園優惠則有17萬7,824人次使用，18家申請業者共申請4,461萬6,628元，申請使用率11.15%。

▲雲朗觀光集團日前也宣布推出響應悠遊國旅補助方案，民眾到雲朗集團旗下8館使用政府國旅補助現折1300元以外，每房可以再獲得1300元悠遊券，且最多可現再現折500元，等於加上政府補助額度，當次入住現省1800元，剩餘的800元則可以在下次入住時使用。（圖／雲朗集團提供）
▲近日有民眾反映有業者參加悠遊國旅趁機調漲房價，使補助縮水，觀光局強硬回擊，活動開跑已多次向參加業者宣導，不能因參與活動而調高房價，會請縣市政府不定期蒐查。（示意圖／NOWnews資料照）
民眾被疫情悶壞，雖然出國旅遊難，但國旅補助的及時雨，使好不容易盼得出門的國人與慘澹經營的業者得以喘息，然而近日民眾反映有旅宿業者參加悠遊國旅，卻趁機調漲房價，使補助縮水，觀光局強硬回擊，活動開跑已多次向參加業者宣導，不能因參與活動而調高房價，會請縣市政府不定期蒐查，維護旅客權益。

觀光局強調，對參與悠遊國旅的旅宿業者，他們已於活動要點、QA規定，並於相關場合多次強調，業者應注意將住宿房價資訊充分揭露，勿因補助而調高房價，另活動優惠折抵是否可與業者自辦優惠合併使用，也應主動公開資訊，以避免引起旅客誤會而衍生消費糾紛。如民眾發現業者哄抬房價，可檢具事證向各地方政府檢舉，地方政府如查證屬實，將終止業者參與本活動之權利及取消其補助資格，相關消費爭議，亦可洽各地方政府的消保單位查處。

觀光局再次呼籲旅宿業，旅宿業經營依市場供需考量，而有淡旺季價格差異，但不得因國旅補助即抬高價格，參與悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動之旅宿業者均應自律，以免影響業者形象及活動規劃用意，政府辦理國旅優惠活動是為協助受疫情影響的國內觀光產業，產業應與政府部門共同振興觀光，並提升自身軟硬體品質以吸引旅客重遊。

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