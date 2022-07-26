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7-11、全家哈根達斯買10送10！加碼用「這招」再送100元

▲這個夏天熱到爆！兩大超商7-11及全家，暑假同步放送超狂Häagen-Dazs哈根達斯「買10送10」優惠！雙雙於8/3～8/16，連續14天可享哈根達斯「買3送1」及「買10送10」霸氣折扣；全家1招再加碼送100元購物金。（圖／記者蕭涵云攝）
▲這個夏天熱到爆！兩大超商7-11及全家，暑假同步放送超狂Häagen-Dazs哈根達斯「買10送10」優惠！雙雙於8/3～8/16，連續14天可享哈根達斯「買3送1」及「買10送10」霸氣折扣；全家1招再加碼送100元購物金。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-07-26 09:37:52

熱到爆！兩大超商7-11及全家，暑假祭出超狂Häagen-Dazs哈根達斯「買10送10」優惠！兩家業者都將在8/3～8/16，連續14天祭出哈根達斯「買3送1」及「買10送10」大優惠；全家用「1招」再加碼送100元購物金。不少網友嗨喊要把超商冰櫃搬空，「囤貨囤起來」。

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7-11哈根達斯「買10送10」加贈「指定品脫冰淇淋6折」折價券5組

7-11將於8/3～8/16連續2週，推出哈根達斯冰品最強優惠，凡購買哈根達斯迷你杯及雪糕全系列「買3送1」，還加贈哈根達斯「指定品脫冰淇淋6折」折價券序號1組；超狂一次購買哈根達斯迷你杯及雪糕全系列「買10送10」優惠，更豪氣再加贈「指定品脫冰淇淋6折」折價券序號5組＋OPEN POINT 20點。

▲Häagen-Dazs夏日果香系列，全新「西瓜草莓」、「櫻桃黑莓」口味冰淇淋與雪糕。（圖／Häagen-Dazs哈根達斯提供）
▲Häagen-Dazs夏日果香系列，全新「西瓜草莓」、「櫻桃黑莓」口味冰淇淋與雪糕。（圖／Häagen-Dazs哈根達斯提供）
全家「哈根達斯買10送10」全盈+pay支付再送100元購物金

全家超商也同步8/3～8/16連續2週，凡購買哈根達斯迷你杯及雪糕全系列冰品，即享「買3送1」、「買10送10」超狂折扣。以迷你杯原價每杯115元計算，優惠後特價平均每杯只要57.5元，超划算又消暑！這個夏天囤貨就賺這一波。

推薦大家還可搭配積分活動，凡購買指定飲料、冰品、啤酒，消費1元可得1積分；滿 1000積分，就送100元購物金；使用全盈+pay支付，再加送100元購物金。

而且全家會員還能加碼再享品牌專屬好康，購買哈根達斯迷你杯及雪糕「集章拿好禮」，單筆消費滿4件可集1章，享哈根達斯品脫6折優惠券；滿20件集5章，可免費獲得40元購物金，加價499元則可獲得哈根達斯品牌摺疊購物車（首批限量800組）；滿40件可集10章，贈送哈根達斯品牌摺疊購物車（首批限量1400組）與80元購物金等，買越多送越多。

▲兩大超商祭出最強哈根達斯「買10送10」迷你杯及雪糕優惠。（圖／翻攝自Häagen-Dazs哈根達斯官網）
▲兩大超商祭出最強哈根達斯「買10送10」迷你杯及雪糕優惠。（圖／翻攝自Häagen-Dazs哈根達斯官網）
兩大超商的哈根達斯優惠活動，皆為迷你杯和雪糕全系列冰品不限品項，迷你杯包括經典人氣草莓、巧克力、夏威夷果仁、淇淋巧酥、抹茶等口味都可以自由搭配；雪糕則有最新西瓜草莓、愛爾蘭威士忌巧克力、蜂蜜黃桃玫瑰等季節口味可嘗鮮。


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