7-11、全家哈根達斯買10送10！加碼用「這招」再送100元

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7-11將於8/3～8/16連續2週，推出哈根達斯冰品最強優惠，凡購買哈根達斯迷你杯及雪糕全系列「買3送1」，還加贈哈根達斯「指定品脫冰淇淋6折」折價券序號1組；超狂一次購買哈根達斯迷你杯及雪糕全系列「買10送10」優惠，更豪氣再加贈「指定品脫冰淇淋6折」折價券序號5組＋OPEN POINT 20點。
全家「哈根達斯買10送10」全盈+pay支付再送100元購物金
全家超商也同步8/3～8/16連續2週，凡購買哈根達斯迷你杯及雪糕全系列冰品，即享「買3送1」、「買10送10」超狂折扣。以迷你杯原價每杯115元計算，優惠後特價平均每杯只要57.5元，超划算又消暑！這個夏天囤貨就賺這一波。
推薦大家還可搭配積分活動，凡購買指定飲料、冰品、啤酒，消費1元可得1積分；滿 1000積分，就送100元購物金；使用全盈+pay支付，再加送100元購物金。
而且全家會員還能加碼再享品牌專屬好康，購買哈根達斯迷你杯及雪糕「集章拿好禮」，單筆消費滿4件可集1章，享哈根達斯品脫6折優惠券；滿20件集5章，可免費獲得40元購物金，加價499元則可獲得哈根達斯品牌摺疊購物車（首批限量800組）；滿40件可集10章，贈送哈根達斯品牌摺疊購物車（首批限量1400組）與80元購物金等，買越多送越多。
兩大超商的哈根達斯優惠活動，皆為迷你杯和雪糕全系列冰品不限品項，迷你杯包括經典人氣草莓、巧克力、夏威夷果仁、淇淋巧酥、抹茶等口味都可以自由搭配；雪糕則有最新西瓜草莓、愛爾蘭威士忌巧克力、蜂蜜黃桃玫瑰等季節口味可嘗鮮。