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想辦一場宮廷變裝派對，那就絕對不能錯過這裡！位在台中的紫禁城從門口你就可以感受到他的氣派輝煌，一走進去裡面，壯觀的裝潢，彷彿自己身在宮廷裡，讓人感覺有高高在上的尊榮感，隨時都能演上一齣宮廷劇碼。紫禁城-時段預訂超方便
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紫禁城最頂級的紫禁之巔擁有20坪的SPA大泳池、豪華KTV設備，超適合10~20人一起到這歡樂開趴、唱歌，畢業季為自己辦場有趣的沉浸式宮廷Party，絕對會是你最難忘的畢業典禮！Readygo畢典慶祝優惠
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紫禁城精品汽車旅館
地址：台中市南屯區大墩六街488號
電話：04 2386 9999
歡唱預訂看過來
挪威森林
如果你覺得霓虹燈太浮誇，ReadyGo推薦挪威森林成為你的慶祝場所首選。跟其他汽車旅館不同的是，挪威森林極簡又奢華的裝潢，不會讓你覺得派對氣氛少了一味，反而更是有質感的畢業慶祝派對。Readygo畢典慶祝優惠
圖/teatea.lee
明亮乾淨寬敞的空間，加上落地窗外屬於自己的小庭園，讓我們能夠無違和的切換度假以及慶祝模式，來一趟簡直就是超值啊。Readygo畢典慶祝優惠
圖/挪威森林官網
圖/挪威森林官網
嗨整晚也不用擔心肚子餓，挪威森林有提供自助式BUFFET早餐，讓你不管開心慶祝整晚沒體力或是剛睡醒起床，都能享用美味的早點，迎接美好的早晨！
圖/teatea.lee
挪威森林台中文創館
地址：臺中市南區正氣街36號
電話：04-22873636
歡唱高歌告別青春
挪威森林台中漫活館
地址：台中市太平區環中東路四段369號
電話：04-2276-2888
畢業慶祝嗨起來
美麗殿
美麗殿交通位置超方便！不僅坐落於中和交流道旁，搭捷運到中原站以及橋和站走路步道5分鐘即可抵達，對於還沒有交通工具的學生來說簡直是一大福星啊。
圖/美麗殿官網
大型電視搭配KTV歡唱設備，讓慶祝氣氛拉到最高點，享受學生時期最後一段無拘無束的歡樂時光。還有房間內的星光大道，等著你們盛裝打扮出席。Readygo畢典慶祝優惠
美麗殿精緻氣派的建築外觀，配上美麗特別的裝潢，就像是一座美麗的宮殿，讓人享受快樂時光的同時也能沉浸在這絕美的環境裡。
美麗殿精品旅館
地址：新北市中和區板南路487號
電話：02-2222-6868
畢業典禮自己辦
雲河概念旅館
雲河概念旅館提供最全的KTV房型，從精緻小間的5-8人歡唱房型，到可以容納20人以上的氣派寬敞房型，這邊通通一應包辦，還有超大泳池，再搭配霓虹燈迷幻燈光，和朋友們高歌慶祝一個晚上絕對不是問題！Readygo畢典慶祝優惠
圖/雲河概念旅館官網
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圖/雲河概念旅館官網
學生族群也不用怕！雲河概念旅館有提供免費接駁的服務，可以聯絡他們的櫃台做詢問喔。
雲河概念旅館
地址：台中市南屯區黎明路二段708號
電話： 04 2255 2777
創造難忘的畢業回憶
水雲端旗艦概念旅館
學生福音來囉！位在台中朝馬的水雲端旗艦概念旅館，推出泳池KTV歡唱優惠方案，場地酒水以及食物通通幫你準備好，寬敞的派對空間還可以攜帶寵物進入，畢業生們只要帶著愉快的心情盛裝出席慶祝就沒問題啦。
圖/水雲端旗艦概念旅館官網
圖/水雲端旗艦概念旅館官網
而且水雲端交通位置非常方便，位在台中朝馬交通樞紐，旁邊還鄰近秋紅谷台中商圈，派對結束之後不管要去續攤聚餐，或者是和好朋友們逛街聊天都超方便！Readygo畢典慶祝優惠
圖/水雲端旗艦概念旅館官網
水雲端旗艦概念旅館
地址：台中市西屯區青海南街159號
電話：04-24525678
高歌青春不留遺憾
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原文出處 : ReadyGo 畢業典禮自己辦！容納20人以上的KTV 泳池派對房型 高歌告別屬於你的學生時代
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