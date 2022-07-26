我是廣告 請繼續往下閱讀

圖／@zya.____

圖／@zya.____

圖／@jiajiangxu

圖／@jiajiangxu

春水堂創始店



地址：台中市西區四維街30號



營業時間：週一～週日 8:00-22:00



春水堂臉書專頁



地址：台中市西區四維街30號營業時間：週一～週日 8:00-22:00春水堂臉書專頁

原文出處 : ReadyGo 【台中景點推薦】到台中刑務所演武場體驗新六藝文化！來場洗滌心靈的文化之旅

本網站內容未經允許，不得轉載。 若有文章授權需求或合作請寄信至marketing@travelmap.com.tw