我是廣告 請繼續往下閱讀
第一個行程，就先出發到園藝店逛逛！2020 年開幕的「大溪花市」，提供免費停車場和超便宜盆栽，光是這點就很吸引人了，不過其實大溪花市並不是假日花市，而是一間規模較大的園藝店，裡頭舉凡果樹、花卉、多肉植物、觀葉植物、盆器和肥料等你想得到的園藝產品可說是應有盡有，徹底滿足各種類型的需求，此外也有不少人會特意前來這邊散步，就像是大溪人後花園一樣的存在啊！
圖／IG@yuko018圖／IG@saniya_tako_1plus
地址：桃園市大溪區瑞安路一段474號
營業時間：08:00-21:00
大溪花市 FB
延伸閱讀：【全台懶人包】春夏賞花哪裡去？北中南13處花海景點攻略
宏豆咖啡｜一秒置身於歐洲街頭
接著，來到擁有大片綠地的大溪埔頂公園，周圍有一家隱身在住宅區的「宏豆咖啡」，猶如鄰里間一道和諧的風景。
圖／IG@_juneat
當初會成立宏豆咖啡，是由於店主在喝過來自宏都拉斯自家莊園的咖啡之後，有感於跟一般市售咖啡完全不同的餘韻，為此展開宏都拉斯的深度之旅。透過參訪當地咖啡小農的莊園，並且了解採收和生產的過程後，店主於 2020 年回台創辦宏豆咖啡，引進宏都拉斯精品等級的咖啡，起初主要專賣濾掛咖啡與咖啡豆，後來則正式開設咖啡館。
圖／IG@_juneat
飲品方面提供精品莊園手沖咖啡、義式咖啡、有機花茶以及牛奶類飲料，甜點為手工製作的巴斯克乳酪蛋糕、核桃肉桂卷、提拉米蘇、珍珠糖布朗尼等點心，品項不定期更換，每次去都可能吃到不同的甜點！至於店家的內用區，採純白簡約的牆面搭配木質家具，而在後門的外帶窗口還有一桌戶外用餐區，坐在這邊享用咖啡，可以沐浴在樹葉間灑落的陽光之中，頓時會讓人有種身在歐洲街頭的錯覺呢。
圖／＠ReadyGo編輯SUMMER WU
地址：桃園市大溪區仁善二街13號
營業時間：09:00-17:00
宏豆咖啡 FB
延伸閱讀：網美最愛打卡系桃園6大餐廳景點 加贈歐式玫瑰園 X 中國風茶樓
大溪河濱公園｜野餐賞花的絕佳秘境
吃完下午茶，差不多接近傍晚的時候，就到腹地廣大的「大溪河濱公園」走一走吧！大溪河濱公園鄰近大漢溪，有寬闊的綠草地之外，還設置了裝置藝術、兒童遊樂場、湖濱觀景台、水岸廣場等公共設施，除此之外更種植了大片的落羽松森林，所以每當時序邁入秋冬，落羽松轉紅之際，總會有很多民眾到這裡野餐兼賞花，感受季節的變化。
圖／IG@debbykyo圖／IG@155_812
地址：桃園市大溪區大鶯路60巷89弄75號
延伸閱讀：2022全台野餐地點推薦！「懶人野餐」正夯 躺在草原慵懶看海
Ba Nai 品味藝術料理｜美味的中式無菜單料理
最後，來到「Ba Nai 品味藝術料理」吃晚餐！Ba Nai 主廚具有多年的掌廚經驗，不久前回到家鄉，將這間老宅改造為無菜單料理店，且裝潢細節上充滿巧思，還特別將用餐空間分為工業風、客家風、中式風以及原住民風的設計，營造的氣氛相當好。
圖／IG@阿全的世界拼圖圖／IG@fooddiary_foodie
用餐方式很簡單，只要告知店家用餐人數，店家就會針對人數提供不同價位的當日菜單。至於餐點的部分，由於主廚本身是原住民的關係，所以不少餐點會使用馬告來增加香氣，而菜色方面為中式料理結合一些主廚的創意，像是百花芝麻大蝦、乾鍋宮保里肌肉、黃飛鴻骰子牛、鹽烤山泉活鯛魚、客家酸菜悶鮮筍、古法炭火私房燉湯等等，不僅種類樣式多、份量足夠，口味上也有不同層次的感受，連擺盤也十分講究，為一天畫下完美的句點。
圖／IG@fooddiary_foodie圖／IG@阿全的世界拼圖
地址：桃園市大溪區儲蓄路49號
營業時間：11:00-14:00，17:00-21:00（週三公休）
Ba Nai 品味藝術料理 FB
延伸閱讀：苗栗住宿 | 山中悠活玻璃屋泡湯 飽覽綠樹山林 KTV、高山茶、無菜單料理通通都有！
【更多桃園相關推薦】
- 桃園復興區｜台七線上有熱氣球！桃園景觀咖啡廳推薦
- 桃園泰式餐廳推薦｜精選7家泰式料理 給你超道地酸辣清爽口味！
- 中壢住宿推薦｜桃園168motel 中壢２館大升級 重塑汽旅印象 舒適氣質超出眾
- 桃園夜景｜精選8家桃園景觀餐廳！抬頭看飛機低頭賞市景，白天晚上來都適合
原文出處 : ReadyGo 【桃園景點推薦】大溪一日遊親子景點推薦 漫步多肉園藝店！綠蔭青蔥下細品宏都拉斯咖啡
本網站內容未經允許，不得轉載。 若有文章授權需求或合作請寄信至marketing@travelmap.com.tw