FLASH COFFEE「整月」特調咖啡買1送1　星巴克拚免費中杯

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此外，跟上環保熱潮，FLASH COFFEE也宣布停用塑膠杯。業者表示，從數據中發現台灣人愛喝「大杯」咖啡，銷量比其他國家高出2、3倍，許多消費者都反映「小杯喝不過癮」，不同於其他國家消費者都習慣買小杯飲料。因此在登台滿周年之際，推出新版環保紙杯，全面撤換舊有的「小杯」與「冷飲塑膠杯」，全面改用中杯、大杯、特大杯3種尺寸的環保紙杯。
而消費者最期待的周年優惠也是誠意滿滿，FLASH COFFEE在8月舉辦生日慶，推出特調風味咖啡買一送一接力。8/1至8/14 是台灣限定的「桂花拿鐵」、招牌「夏威夷果拿鐵」買一送一；8/15至8/31 則是消暑必備的「冰煉乳拿鐵」、「沙灘拿鐵」買一送一。
觀察到過去約有5成消費者選擇升級燕麥奶或小農鮮乳，FLASH COFFEE也首度和燕麥奶品牌OATSIDE合作，預計8月15日起為期一個月不分時段、尺寸，只要買能換購燕麥奶的品項，皆享OATSIDE燕麥奶免費升級。
而星巴克現正進行消費者最喜愛的數位體驗活動，8月7日前每天都能免費玩小遊戲回答問題，答錯一樣可領到中獎率100%的優惠券，獎品包括免費中杯、全品項買一送一等，兌換期限是獲券日＋2天，最後領券日為8月7日、最後兌換日是8月9日。