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人物／從公股軍師到國安基金操盤手　阮清華的做事哲學

▲國安基金執行秘書、也是操盤手的財政部政務次長阮清華，從財政部賦稅署基層做起，更同時具備法律、企管、稅務、國庫及公股管理等專才，實務經驗豐富。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲國安基金執行秘書、也是操盤手的財政部政務次長阮清華，從財政部賦稅署基層做起，更同時具備法律、企管、稅務、國庫及公股管理等專才，實務經驗豐富。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

2022-07-29 10:30:00

7月12日一場臨時會，讓國安基金護盤政策一夕翻盤，從原本按兵不動到啟動護盤，更首度在萬點之上護盤台股，批評聲浪如排山倒海而來，身處在第一線要負責擋子彈又要操盤的正是國安基金執行祕書、也是操盤手的財政部次長阮清華，可以想像他所承受的壓力有多大。到底這位國安基金操盤手到底有何本事？讓政府把5千億護盤銀彈交給他操盤？甚至2020年3月第7度護盤，207天只花7.57億元讓台股起死回生，最後獲利2.68億元出場。而他不僅是操盤手，更有「公股軍師」封號，與台新金纏訟多年的彰銀經營權之爭，多次成功捍衛公股權益保守董事席次，更是現任財政部長蘇建榮處理公股業務的重要左右手。

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1958年生的阮清華，擁有台大法律系學士及政大企管系學士雙學位，從學生時代成績就名列前茅，1982年通過高考，進入財政部任職，從賦稅署基層專員做起，先後擔任過賦稅署專員、科長、專門委員、執行秘書與中區國稅局長。2015年回到財政部出任國庫署長，2018年因督導公股的次長蘇建榮升任財政部長，順勢提拔阮清華出任常務次長，2020年內閣改組時，更轉任政務次長與財政部發言人。

不過，個性相當低調的阮清華，其夫人吳蓮英也財政部工作，目前是中區國稅局長，兩人都是從財政部賦稅署基層做起，吳蓮英擔任過賦稅署財產稅組長、所得稅組長，2015年更被當時台中市長林佳龍延攬，出任台中市政府稅務局長，阮清華當時則出任中區國稅局長，夫妻兩人終於可以同時在台中市上班，也不必每周往返奔波北中兩地，一時之間也在地方傳為美談。

之後，夫妻兩人相繼調回財政部，吳蓮英後來接任財政部賦稅署副署長及代理署長，並在2020年7月出任中區國稅局長，在交接典禮上，財政部長蘇建榮還提到，阮清華由賦稅署轉任國庫署之前，擔任的職務正是中區國稅局長，其夫人吳蓮英也升任相同職位，夫妻先後上任也創下很難打破的紀錄。

當然，在多年經驗累計之下，阮清華實務經驗豐富，不僅同時具備法律、企管、稅務、國庫及公股管理等專才，過去在國稅局、賦稅署更展現法律長才，嫻熟租稅法令，尤其在稅捐稽徵法和營利事業所得稅相關法規，鑽研甚深。 而外表清瘦斯文、做事沈著穩重的阮清華，因邏輯清晰、高EQ，總是能在面對質疑時，透過溝通協調化解爭議，亦深受高層倚重，更是現任財政部長蘇建榮處理公股業務的重要左右手，從彰銀案、國安基金，到台灣Pay到督導公股都相當倚重他。

▲彰化銀行經營權訴訟，台新金控指財政部違約致喪失彰銀經營權，高院二審判決台新為最大股東時，財政部應支持台新指派過半董事，但財政部不服提出上訴，最高法院廢棄原判決，發回更審。（圖／NOWnews資料照）
▲彰化銀行經營權訴訟，台新金控指財政部違約致喪失彰銀經營權，高院二審判決台新為最大股東時，財政部應支持台新指派過半董事，但財政部不服提出上訴，最高法院廢棄原判決，發回更審。（圖／NOWnews資料照）
面對與台新金纏鬥長達17年的彰銀經營權之爭，包括2014、2017、2020年彰銀董事改選，也在阮清華的幕後操盤下，獲得泛公股陣營支持下，成功捍衛公股權益保守董事席次，「公股軍師」封號也不脛而走，更被形容是「沉穩的專業棋士」。

不僅在彰銀案展現出「軍師」性格，由於政府制度的設計，國安基金操盤手、也就是國安基金執行秘書都是由財政部次長兼任，阮清華在升任財政部政務次長後，也接手成國安基金操盤手，「沉著冷靜」的個性，在國安基金啟動第7度護盤時，由他帶領的國安基金操盤團隊，不僅讓台股挺過2020年3月爆發的疫情股災，甚至在長達207天的護盤期間，只花了7.57億元讓台股起死回生，最後更以獲利2.68億元出場。

不過，今年全球金融市場籠罩在高通膨陰影之下，美國急速升息，讓投資人措手不及，股債市劇烈震盪，台股上半年度跌掉3393點，上市股票市值蒸發金額達10.1兆元，均創下歷年同期最差紀錄，國安基金到底要不要護盤成為市場關注焦點，7月11日例會也讓投資人有所期待，最後卻期待落空不進場。

只是，隔一天，就在7月12日下午5點半，國安基金在行政院召開臨時委員會，最後決議啟動護盤機制，護盤政策一夕改變，排山倒海的批評也隨之而來，不僅質疑政策髮夾彎，甚至被形容根本「口水護盤」，也讓擔任國安基金操盤手的阮清華承受極大壓力，更是有苦說不出。

個性一向沈穩內斂的他，也罕見在受訪時大吐苦水，對於被外界誤解更直言「我不服氣」，強調股市變化很突然，台股出現典型恐慌盤，在符合進場規定，當然要進場，根本不是什麼政策髮夾彎、決策反覆，他更直白的說，就是一般人所謂的「運氣不好」，如果隔一周才宣布護盤，可能就不會有人這樣說。

阮清華也說出國安基金的決策的無奈，怎麼做都會被罵，不進場多方在罵，進場空方罵，永遠有人在罵，「我們做決策絕對不管誰在罵，要看做對不對的事，如果一天到晚看外面在講什麼，什麼事都不用做了」。

國安基金護盤有一定的規定，政府應守進場的遊戲規則。(圖／摘自pixabay)
國安基金護盤有一定的規定，政府應守進場的遊戲規則。(圖／摘自pixabay)
對於有人質疑國安基金「口水護盤」，阮清華更是難接受，他說如果是這樣，台股會上來嗎？我們一天到晚信心喊話台股有上來嗎？大家不要看國安基金表面投入金額有多少，國安基金投多投少都會被罵，我們有很多處理方式，不是表面看多少就是多少。他更強調「投入金額少投得少又能穩盤，那才是真功夫，我用很少子彈就把股市拉上來，還有有很多東西不能講，我也下很多功夫」。

不過，談到對於擔任國安基金護盤的操盤手壓力大不大？阮清華說：「誰沒有壓力，每個人都有壓力」，他就是把事情做好，只是希望大家不要再說國安基金口水護盤、決策反覆。

只是，這次國安基金進場護盤面對的挑戰恐怕更多，在疫情、高通膨、俄烏戰爭、升息、經濟衰退等黑天鵝不利因素齊聚之下，金融市場動盪時間恐怕拉更長，阮清華如何再讓台股安然渡過這次金融震盪，相信對他來說又是一項新挑戰與考驗。

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