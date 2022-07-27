頂呱呱生日慶！週末「全品項優惠」無上限 連外送也打折
頂呱呱盛大舉辦48週年生日慶，回歸隱藏版「經典泡菜」，推出2款復刻1974年美味的限定套餐。7、8月加碼暑假限定優惠，明星商品呱呱包、炸雞共7品項只要銅板價48元；4組點心組套餐通通只要99元。本週末更加碼「全品項優惠」無上限，連Uber Eats外送平台也打折。
頂呱呱48歲生日限定復刻老派美味！即日起至7/31開賣2款限定復古套餐裝入限量包裝，並回歸手工醃製的隱藏版超人氣「經典泡菜」，搭配創業即開賣的經典原味雞塊、每年銷售超過5,000萬條的地瓜薯條、還有小孩們最愛外酥内軟的甜甜包；還為大食怪們增添人氣商品呱呱包、經典原味對翅打造爆量套餐。
7、8月暑假周周推出限定48元單品、天天享有99元點心組優惠。即日起至8/26，至頂呱呱全台門市出示電子優惠券，包括原味／辣味炸雞、呱呱包、雞脖子、甜甜包、紅茶雪泥等7項超人氣商品，通通只要銅板價48元。4款99元點心組套餐，炸雞＋地瓜薯條＋飲品、雞塊＋呱呱包＋飲品等組合也只要百元有找。
本週末適逢生日慶最後三天7/29～7/31，加碼再推出「全品項優惠」無上限，門市到店消費全品項88折，連Uber Eats外送平台也有部分品項95折優惠。套餐最便宜只要131元，期限內至門市購買復古系列套餐，再加贈2022會員卡乙張，（憑會員卡消費，可享單品9折及其他眾多優惠好康，每店限量50張。部分優惠商品不適用加碼折扣優惠，實際依門市公告為主）。
另外，必勝客隱藏版「密碼優惠」，外帶披薩「買1送5」只要外帶一個大披薩，就送2小披薩＋BBQ烤雞＋薯金幣＋可樂，超豪華組合現賺1000元。21風味館88節肉食系套餐，推出重量級半半炸雞盒，平均一塊不用60元；拿玻里炸雞腿「買8送8」現賺167元吃到暑假8月底。