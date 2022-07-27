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頂呱呱生日慶！週末「全品項優惠」無上限　連外送也打折

▲頂呱呱48歲生日，週末加碼「全品項優惠」無上限，Uber Eats外送也打折。7、8月暑假限定優惠，明星商品呱呱包、炸雞只要銅板價48元；4組點心組套餐通通只要99元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲頂呱呱48歲生日，週末加碼「全品項優惠」無上限，Uber Eats外送也打折。7、8月暑假限定優惠，明星商品呱呱包、炸雞只要銅板價48元；4組點心組套餐通通只要99元。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-07-27 11:00:33

頂呱呱盛大舉辦48週年生日慶，回歸隱藏版「經典泡菜」，推出2款復刻1974年美味的限定套餐。7、8月加碼暑假限定優惠，明星商品呱呱包、炸雞共7品項只要銅板價48元；4組點心組套餐通通只要99元。本週末更加碼「全品項優惠」無上限，連Uber Eats外送平台也打折。

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▲頂呱呱慶生7/29～7/31連續三天加碼，全門市菜單全品項通通88折！（圖／頂呱呱提供）
▲頂呱呱慶生7/29～7/31連續三天加碼，全門市菜單全品項通通88折！（圖／頂呱呱提供）
頂呱呱48歲生日限定復刻老派美味！即日起至7/31開賣2款限定復古套餐裝入限量包裝，並回歸手工醃製的隱藏版超人氣「經典泡菜」，搭配創業即開賣的經典原味雞塊、每年銷售超過5,000萬條的地瓜薯條、還有小孩們最愛外酥内軟的甜甜包；還為大食怪們增添人氣商品呱呱包、經典原味對翅打造爆量套餐。

7、8月暑假周周推出限定48元單品、天天享有99元點心組優惠。即日起至8/26，至頂呱呱全台門市出示電子優惠券，包括原味／辣味炸雞、呱呱包、雞脖子、甜甜包、紅茶雪泥等7項超人氣商品，通通只要銅板價48元。4款99元點心組套餐，炸雞＋地瓜薯條＋飲品、雞塊＋呱呱包＋飲品等組合也只要百元有找。

▲頂呱呱48歲慶生！帶大家探索美味起點1974年，推出2款限定復刻套餐，搭配隱藏版超人氣「經典泡菜」回歸。7、8月加碼暑假限定優惠，呱呱包、炸雞共7品項只要銅板價48元；4組99元點心組。（圖／記者蕭涵云攝）
▲頂呱呱帶大家探索美味起點1974年，推出2款限定復刻套餐，回歸隱藏版超人氣「經典泡菜」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「走過48個年頭 只想陪伴你長長99」電子優惠券。（圖／翻攝自頂呱呱FB）
▲即日起到頂呱呱門市出示電子優惠券，享單品48元、點心組99元優惠。（圖／頂呱呱提供）

本週末適逢生日慶最後三天7/29～7/31，加碼再推出「全品項優惠」無上限，門市到店消費全品項88折，連Uber Eats外送平台也有部分品項95折優惠。套餐最便宜只要131元，期限內至門市購買復古系列套餐，再加贈2022會員卡乙張，（憑會員卡消費，可享單品9折及其他眾多優惠好康，每店限量50張。部分優惠商品不適用加碼折扣優惠，實際依門市公告為主）。

▲本週辣味炸雞特價一塊只要48元。（圖／頂呱呱提供）
▲辣味炸雞期間限定特價一塊只要48元。（圖／頂呱呱提供）
另外，必勝客隱藏版「密碼優惠」，外帶披薩「買1送5」只要外帶一個大披薩，就送2小披薩＋BBQ烤雞＋薯金幣＋可樂，超豪華組合現賺1000元。21風味館88節肉食系套餐，推出重量級半半炸雞盒，平均一塊不用60元；拿玻里炸雞腿「買8送8」現賺167元吃到暑假8月底。


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