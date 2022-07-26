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必勝客父親節披薩買1送5現賺1000　「5大速食優惠」整理

▲父親節速食優惠吃不完！犒賞爸爸不用花大錢，必勝客隱藏版「密碼優惠」，外帶披薩「買1送5」只要外帶一個大披薩，就送2小披薩＋BBQ烤雞＋薯金幣＋可樂，現賺1000元；21風味館88節肉食系套餐，炸雞平均一塊不用60元；拿玻里炸雞腿「買8送8」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲父親節速食優惠吃不完！犒賞爸爸不用花大錢，必勝客隱藏版「密碼優惠」，外帶披薩「買1送5」只要外帶一個大披薩，就送2小披薩＋BBQ烤雞＋薯金幣＋可樂，現賺1000元；21風味館88節肉食系套餐，炸雞平均一塊不用60元；拿玻里炸雞腿「買8送8」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-07-26 14:25:58

父親節靠速食優惠犒賞爸爸！「爸氣肉肉」大餐不用花大錢，必勝客不只買一送一、買紙包飯送夏威夷披薩爽吃雙主餐，隱藏版「密碼優惠」，外帶披薩「買1送5」只要外帶一個大披薩，就送2小披薩＋BBQ烤雞＋薯金幣＋可樂，超豪華組合現賺1000元；21風味館88節肉食系套餐，推出重量級半半炸雞盒，平均一塊不用60元；拿玻里炸雞腿「買8送8」現賺167元吃到暑假8月底，最完整的速食優惠，《NOWnews今日新聞》幫大家整理好了，看下去就知道。

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1.必勝客：披薩「買1送5」現賺1000元

必勝客即日起至8/31的「街口支付」會員限定優惠，線上點餐或實體門市，使用街口支付付款，並出示優惠券（或手機圖檔），秀出密碼「22876」，外帶購買1個鬆厚大披薩（限定650元(含)以上口味，650元以下不可選購），就送2個鬆厚小披薩（限定390元(含)以下口味）＋1份BBQ烤雞（3腿3翅；翅腿／二節翅）＋1份薯金幣(小)＋1.25L可樂一瓶，當場現省1000元！

另外，必勝客即日起至8/29，週一至週五（國定假日除外），透過「PK雙饗卡」APP訂餐，點購任一口味紙包飯（松露牛肝菌干貝起司、粉紅醬海鮮起司），免費請吃夏威夷獨享披薩一個。

▲必勝客祭出「買1送5」優惠，幫大家過最好的父親節。（圖／翻攝自街口支付FB）
▲必勝客祭出「買1送5」優惠，幫大家過最好的父親節。（圖／翻攝自街口支付FB）
▲必勝客3月全新推出的「紙包飯」個人餐，一度熱銷到缺貨。現在買就送夏威夷獨享披薩，爽吃雙主餐。（圖／必勝客提供）
▲必勝客3月全新推出的「紙包飯」個人餐，一度熱銷到缺貨。現在買就送夏威夷獨享披薩，爽吃雙主餐。（圖／必勝客提供）
2,21風味館：88節重量級半半炸雞盒，平均一塊不用60元

21風味館在7/25～8/8限時15天，推出2款超爸氣肉食系套餐，「重量級半半炸雞盒」包含新品青花椒麻炸雞／雞翅及經典香脆炸雞／雞翅，共10塊炸雞優惠價只要588元（原價615元），平均一塊不用60元。「呷飽雙享餐」包含半半炸雞、半半炸雞盒及中杯四季春冰茶四杯，優惠價788元，限省157元。

▲21風味館推出2款超爸氣肉食系套餐慰勞爸爸。（圖／21風味館提供）
▲21風味館推出2款超爸氣肉食系套餐慰勞爸爸。（圖／21風味館提供）
3.肯德基：「5塊雞桶」密碼優惠

肯德基即日起至8/31也有「街口支付」會員限定優惠，秀出優惠密碼「22868」，可享「恩重如山88節套餐」包括5塊雞(桶)＋4塊上校雞塊＋3顆原味蛋撻＋2杯冰紅茶(中)，特價只要333元。


▲肯德基「恩重如山88節」套餐，優惠特價333元。（圖／翻攝自街口支付FB）
▲肯德基「恩重如山88節」套餐，優惠特價333元。（圖／翻攝自街口支付FB）
4.拿坡里：炸雞腿「買8送8」現賺167元

拿坡里炸雞專賣店再度推出整桶都是雞腿的「義式雞腿桶」優惠！即日起「買8送8」，買「義式雞腿桶（8隻雞腿）」就送8隻義式雞翅，現賺167元，而且整個暑假可以吃到8月底。

▲跟漢堡王買1送1拚了！拿坡里炸雞專賣店推出特價義式雞腿桶搭配「買8送8」優惠，現賺167元，而且整個暑假可以吃到8月底。（圖／翻攝自拿坡里官網）
▲拿坡里炸雞專賣店推出特價義式雞腿桶搭配「買8送8」優惠。（圖／翻攝自拿坡里官網）
5.頂呱呱：99元點心組！呱呱包只要48元

頂呱呱慶祝48歲生日，推出2款復刻1974年美味的限定套餐，回歸隱藏版「經典泡菜」。7、8月加碼暑假限定優惠，包括呱呱包、炸雞共7品項只要銅板價48元；4組點心組套餐通通只要99元。

▲頂呱呱48歲慶生！帶大家探索美味起點1974年，推出2款限定復刻套餐，搭配隱藏版超人氣「經典泡菜」回歸。7、8月加碼暑假限定優惠，呱呱包、炸雞共7品項只要銅板價48元；4組99元點心組。（圖／記者蕭涵云攝）
▲頂呱呱慶祝48歲推出2款限定復刻套餐，搭配隱藏版超人氣「經典泡菜」回歸。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「走過48個年頭 只想陪伴你長長99」電子優惠券。（圖／翻攝自頂呱呱FB）
▲即日起到頂呱呱門市出示電子優惠券，享單品48元、點心組99元優惠。（圖／翻攝自頂呱呱FB）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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