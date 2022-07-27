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老店翻新！公股銀行搶攻年輕客　發卡祭卡通牌、高回饋

▲搶攻疫後消費商機，各銀行競相發新卡，公股行庫更積極打攏年輕客群，強打「卡通牌」及「高回饋」，兆豐銀行就不惜成本推出國內首張「宇宙明星BT21信用卡」，提供一般消費2.1%回饋無上限及行動支付5%回饋。（圖／記者顏真真攝）
▲搶攻疫後消費商機，各銀行競相發新卡，公股行庫更積極打攏年輕客群，強打「卡通牌」及「高回饋」，兆豐銀行就不惜成本推出國內首張「宇宙明星BT21信用卡」，提供一般消費2.1%回饋無上限及行動支付5%回饋。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

2022-07-27 12:30:37

隨著國內本土疫情趨緩，加上邊境管制陸續鬆綁，看好疫後消費商機，國內銀行也紛紛搶推新卡，就連公股行庫也極力拉攏年輕客族，找來「卡通明星」助陣，就是要讓老店翻新，兆豐銀行更砸重金發行全台首張「宇宙明星BT21信用卡」，還祭出回饋好康，申請電子帳單後一般刷卡消費可連續享有12個月最高2.1%「無上限」回饋，4大行動支付也可享有最高5%回饋，力拚年底發卡10萬張。

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兆豐銀行副總經理陳昭蓉表示，兆豐發展消金業務以來特別著重頂級客群及年輕族群的經營，對於前者不僅推出私人銀行，展現積極推動財管2.0的決心，對於後者更是特別打造內外兼具的「宇宙明星BT21信用卡」，希望能一舉擄獲年輕人的心，尤其在全世界都擁有超高人氣的「宇宙明星BT21」是LINE FRIENDS旗下的全球人氣卡通形象品牌，自發表以來成功吸引全球眾多年輕人喜愛，周邊商品囊括LINE貼圖、生活用品、居家商品及辦公室小物，每每推出都能吸引許多民眾購買，眾多產業也看好商機紛紛尋求合作機會，而兆豐銀行更在全台金融產業中脫穎而出，不僅2020年成功獲得肖像授權合約發行VISA簽帳金融卡，今年更擴大發行，一舉推出全台第一張「宇宙明星BT21信用卡」。

兆豐銀行信用卡處處長蔡秀玲說，為一炮打響這張年度重點新品，兆豐銀行不惜成本大開優惠之門，有別於一般市面刷卡消費高回饋卻設上限的作法，「宇宙明星BT21信用卡」新戶只要有申請電子帳單，核卡後連續12個月都可以享有「2.1%回饋無上限」的優惠，4大行動支付也可享有最高5%回饋，包括Apple pay、台灣pay、LINE Pay及街口支付，且過去兆豐新戶限制為終身未持有兆豐卡的規定，並也開放為108年後沒有持有兆豐卡的民眾就符合新戶條件，9月底前辦卡刷滿21000元，登錄後還能獲得限量登機箱。

除了兆豐銀行發新卡搶年輕客，合庫銀行也推出全新「卡娜赫拉的小動物悠遊聯名卡」，特別邀請知名插畫家卡娜赫拉設計超Q萌卡面吸引年輕族群目光，除提供無上限國內、外1%現金回饋，不需煩惱何時何地刷哪張卡比較好。另外，當期帳單新增一般消費達2999元以上，當期享有「行動支付」、「綠能通路」、「遊戲影音」3大通路加碼10%回饋，每項通路上限100元，每卡總回饋上限300元，還有新戶於45天內累積刷卡一般消費任2筆均達888元且成功自動加值1筆，還可把蒸氣掛燙機帶回家。

▲合庫金控暨合庫銀行董事長雷仲達（右二）今（13）日在發卡記者會受訪時，也對國安基金護盤提出看法。（圖／記者顏真真攝）
▲合庫銀行推出全新「卡娜赫拉的小動物悠遊聯名卡」，特別邀請知名插畫家卡娜赫拉設計超Q萌卡面吸引年輕族群目光，並同步祭出3大通路消費滿額享最高11%現金回饋。（圖／記者顏真真攝）
同樣是公股的第一銀行則是祭出信用卡優惠，讓卡友旅遊住宿、餐廳美食、民生消費，享受多重禮遇，尤其據統計，國人旅遊目的約有5成為了享受美食，因此，一銀提供包括聚北海道火鍋、和牛涮、藝奇、陶板屋等，一銀卡單筆消費滿1500元享現折200元，使用王品瘋美食App「瘋Pay」錢包，再享6％瘋點數回饋，搭配指定通路5％回饋，總回饋率上看24%。同樣，為讓卡友住宿訂房不燒腦，一銀也提供「宜蘭認同卡」、「義享天地聯名卡」於全臺飯店/民宿、Booking.com、Hotels.com、Agoda訂房網，最高享7%回饋。

此外，中元普渡採購、民生消費，持第一銀行「綠活卡」在義美、聖德科斯、無毒農、台灣主婦聯盟等有機綠活商店刷卡消費回饋10%刷卡金；「一卡通聯名卡」在萊爾富、OK超商、美廉社使用票證功能單筆滿百元贈10％刷卡金，等同於民生消費享9折優惠。週六、日使用「義享天地聯名卡」於全聯PX Pay消費/儲值最高享7%回饋，「icash聯名卡」在家樂福、大潤發、愛買消費滿額享5%回饋，讓您買越多回饋賺越多。

▲第一銀行則是祭出信用卡優惠，讓卡友旅遊住宿、餐廳美食、民生消費，享受多重禮遇。（圖／第一銀行提供）
▲第一銀行則是祭出信用卡優惠，讓卡友旅遊住宿、餐廳美食、民生消費，享受多重禮遇。（圖／第一銀行提供）

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