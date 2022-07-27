俄羅斯宣布8月底東部軍演　中國是否參與成焦點

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但這可能會是一大挑戰，因為莫斯科在烏克蘭戰爭中大量耗損人力和裝備，包括從即將舉行軍演的東部軍區所派出的部隊和硬體。
倫敦智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）軍事專家布爾格（Mathieu Boulegue）說：「自2月以來 ，來自東部軍區的許多部隊和裝備都已在烏克蘭部署、輪調、折損和陣亡，因此看看他們還能挽回什麼，頗耐人尋味。」
俄國國防部透過聲明強調，俄方舉行這類軍演的能力不受俄國在烏克蘭進行所謂的「特殊軍事行動」影響。
國防部說，俄國未曾取消任何訓練活動或國際合作，將為這場軍演提供一切必要人員、武器和裝備。
聲明說道：「請注意一個事實，只有一部分的俄羅斯聯邦武裝部隊參與（在烏克蘭的）特殊軍事行動，其數量足以完成最高統帥訂立的所有任務。」
美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）上週表示，美方估計，2月以來有1萬5000名俄羅斯部隊人員在烏克蘭陣亡，與前蘇聯在1979年開始的阿富汗10年戰爭期間死亡官兵人數相當，而受傷人數約為死亡人數的3倍。
俄國東部軍區包括西伯利亞部分地區，其總部位於哈巴羅夫斯克（Khabarovsk），接近中俄邊界。俄國國防部說，這場演習將包括部分外國部隊，但並未說明來自哪國。
先前於2018年舉行的東部軍演規模龐大，據報有近30萬名部隊成員參與，包括首度參與俄國軍演的中國軍隊。
由於俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）企圖在俄國與西方國家對抗加劇之際拉攏北京當局，因此中國今年是否會參與、會用何種規模參與這場軍演，都將為中俄雙邊關係狀態提供重大線索。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1110727