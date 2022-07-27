楊小黎確診「心臟殘留病毒」 謝承均被白家綺喊爸崩潰
影集《扳手阿發》昨（26日）舉行媒體餐敘，楊小黎5月確診，軋戲期間昏倒送醫，被診斷出缺血性心臟病、極度心律不整，休養2個月現身，她受訪透露前幾天看中醫，心臟還是有病毒殘留，體力也只有健康時期的三分之二，「無法在跑步機跑步，只能快走，跑步會吸不到氣。」她沒有咳嗽症狀，但會感到胸悶，預計8月復工「還債」，重返外景主持崗位。
楊小黎戲中飾演謝祖武的遺孀，謝祖武打趣：「我基本上都在對著楊小黎的照片哭，對楊小黎講好多話，照片還是黑白的。」還曾經連哭兩天兩夜，童星出道的楊小黎小時候就跟謝祖武拍戲過，難忘他很會逗媽媽開心，有一次楊媽媽餵楊小黎吃蘋果，謝祖武衝過來撒嬌張嘴說：「啊。」跟楊小黎搶蘋果吃。
謝承均今年簽進新東家影一，在新戲《扳手阿發》升格演吳東諺的爸爸，沒有孩子的他常常擔心自己會演得不夠像，有趣的是吳東諺的老婆白家綺，私底下也跟著吳東諺叫他一聲爸，讓謝承均崩潰拒絕：「不要，很怪。」他也透露自己是「笑場王」，很容易被謝祖武、王振復鬧到NG，看到這兩個人就頭疼喊：「走開，滾。」
涂善存劇中飾演謝祖武的學生，他透露：「老師跟我的過往有一些連結，他必須陪伴我成長，我後來卻開始反抗他，因為身世的關係，我要跟小武哥建立父子感情。」他發現謝祖武在片場越愛噹人，代表感情越熱絡，「他常會握著我的手培養感情，開拍後就開始哭，真的有那麼一點父子情愫在。」