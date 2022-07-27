國內首張可日本刷Apple Pay信用卡上市　日幣消費5%回饋

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不過，受疫情影響，為避免接觸，國人使用行動支付比例快速攀升，加上國門即將解封，加上日圓大幅走貶，不少民眾已摩拳擦掌準備前往日本，銀行也看好哈日族報復性消費商機。聯邦銀行總經理許維文就表示，聯邦銀行為此攜手JCB、日本QUICPay，歷時3年共同合作開發系統，推出日本海外、全球首發的金融技術，卡友只要以「吉鶴卡」綁定Apple Pay，就能在日本進行Apple Pay感應支付交易。
不僅如此，面對廣大的哈日族，為鼓勵卡友在日本以Apple Pay支付，許維文說，只要以吉鶴卡綁定Apple Pay在日本國內商店感應消費，除原本日本消費3.5%回饋外，再享1.5%加碼回饋，等同最高5%的現金回饋，而國內一般新增消費最高也有4%現金回饋，國內指定日系名店、日系美食最高10% 加碼優惠，讓卡友感受「在不在日本，都很日本」的消費體驗。
除聯邦銀行推新卡提前卡位旅遊商機之外，同樣台北富邦銀行也看好海外旅遊重新開放消費商機，下半年J卡特別針對日韓旅遊提供3.88%回饋無上限，不必登錄也無上限門檻。同時，J卡卡友權益豐富，不僅1年能獲得4次爆品伴手禮、消費滿額可享免費機場接送及免費機場貴賓室，在合作通路消費還可享有額外的超高回饋，例如持J卡到日本當地最富盛名的Big Camera和KOJIMA等連鎖家電賣場，或松本清、札幌藥粧等藥妝店消費，最高可享17%的免稅及通路優惠，搭配J卡提供的3.88%回饋，總計最高可獲得20%回饋。
針對網友關注的日本網購，針對使用日幣支付或消費國別為日本的網路消費，北富銀J卡也繼續提供3%回饋無上限，讓喜歡到日本網站購物或有日本遊戲影音等數位服務需求的卡友，享受回饋不設限的幸福感。
另外，為了迎接疫後旅遊潮大爆發，滿足頂級客群需求，兆豐銀行則與日本七星列車團隊合作，推出全台獨家「瀨戶內緩遊6日」超高檔旅遊行程，除了可以入住海上奢華漂浮旅館，還能大啖米其林三星懷石料理，總席次僅34席，限定兆豐卡友獨家參與，每人團費台幣49萬8000元起，預計將於今年11月及12月出團，讓民眾可親身感受深秋楓紅、平穩無浪的日本最大內海醉人風情。據悉優惠剛推出出，便已有眾多詢問電話湧入，顯示報復性旅遊浪潮即將一觸即發，出國旅行的玩興已經箭在弦上、蓄勢待發。