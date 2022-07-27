開BMW免花錢？住晶華酒店6800元起爽開新車：租車都省了

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晶華酒店表示，預訂「BMW馳騁一夏‧安心自駕」住房專案的房客可以在入住期間免費駕駛全新BMW 車款，選擇入住台北晶華酒店的房客每晚只要6,800元起，即可下榻位於行政樓層的大班豪華客房，體驗全天候專屬私人管家服務與大班廊等尊榮禮遇，晚間可前往頂樓泳池畔的「城市星空電影院」觀賞精彩電影，感受難得的城市度假氛圍。入住台南晶英酒店則是兩人成行每晚6,999元起，內容包含BMW免費一日自駕遊和自助式早餐兩客，不佔床兒童同行不收費。
太魯閣晶英酒店針對BMW自駕專案規劃了兩天一夜和三天兩夜兩種住房方案，兩人成行每人每晚6,000元起，即可入住山嵐客房，享用一泊二食，另加贈「峽谷野餐組』、瓶裝水與地圖，讓房客可輕鬆暢遊太魯閣的各個著名景點。晶英國際行館的「樂遊探索│BMW自駕遊」專案，平日雙人入住御質行驛市景大床套房，每晚12,699元起，住宿期間可暢享BMW自駕樂遊和免費「養生晨食」早餐兩客外，每房另加贈600元Uber乘車點數和1,000元館內消費抵用金。
墾丁凱撒大飯店近期推出餐飲品牌全面大換新，位於飯店內坐擁180度絕佳景觀視野的「大廳酒吧」，由新上任行政主廚林志忠領軍全面換新菜，以最擅長的義式料理為題，定調規劃多款經典傳統義式料理，以在地當令元素結合高級食材，搭配正統義式烹調手法、保留食材原始風味，佐以精釀啤酒或調酒，打造全新視覺與味蕾體驗！
夏天天氣熱，如果味覺想要涼快一下，林志忠主廚特別規劃兩款台灣少見的義大利冷麵料理，分別為「義式蕃茄陳醋海鮮冷天使細麵」及「日本根室海膽冷柚子天使髮絲」，「義式蕃茄陳醋海鮮冷天使細麵」使用巴薩米克醋、番茄、酸豆及冷壓初榨橄欖油等調和而成的酸甜醬汁，搭配綜合海鮮配料上方再點綴鮪魚丁沙西米增加風味及口感層次，讓人入口就能在口中品嘗到海鮮交織的鮮味，此道料理更得過坎佩尼亞盃創意義大利麵比賽冠軍，堪稱今夏不能錯過的美味之一！而「日本根室海膽冷柚子天使髮絲」，特別之處是主廚使用韓國柚子醬、日本壽司醋、台灣黑豆醬油、冷壓初榨橄欖油及白松露油做調合，最後搭配日本根室海膽，是一道日系血統的創意義式冷麵！