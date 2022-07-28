房市／三重蘆洲比價效應　這個重劃區一坪少10萬吸首購

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信義房屋五股重劃店專案經理楊莊鑫觀察，年輕人愛到五股區的洲子洋重劃區購屋，最主要的因素還是低總價考量，房價親民好入手，屋齡5-10年的新古電梯大樓，單價36-39萬，兩房車1100-1300萬、三房車1500-1700萬，也有部分長輩幫孩子置產，登記在年輕人名下，因此年輕戶長的占比較高。
楊莊鑫進一步說明，洲子洋重劃區的房價更是吸引三重、蘆洲的年輕人就近買房，三重、蘆洲同樣5-10年的新古電梯大樓，單價約5-60萬，而五股一橋之隔則單價差了10萬元，對於青年購屋的吸引力大，許多年輕人以時間換取房價，住在五股騎機車或搭公車10分鐘即到蘆洲捷運站，再轉乘捷運到雙北市區上班。
五股洲子洋重劃區的生活機能已逐漸到位，除了基本的超商、路易莎等咖啡連鎖店，楊莊鑫表示，位於新舊商圈之間的五股公有市場7月剛開幕，年底也將開全聯旗艦店，民生採買更加方便。
而除了原本的微風運河公園、五股國民運動中心，在洲子洋重劃區也新設了芳洲公園，為親子共融公園，也補足年輕家庭遛小孩的休閒機能，此外，五股垃圾山移除後，環境也逐漸美化，加上未來預計蓋五股輕軌的消息利多，又有64、65快速道路也讓五股的買氣得以支撐，楊莊鑫表示，過去五股的房價基期較低，也因跟周圍地區三重、蘆洲、新莊等地相比，有價格優勢，因此買氣穩定。