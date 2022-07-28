房市／DiNDON智能賞屋　物件影片成就夫妻周年禮物

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兩支影片上線後約1個月，同事真的找到了適合的買方，經過複看、出價洽談，最後也順利成交。李星懿說，這戶公寓是吳先生、吳太太的起家厝，兩人對房子有深厚感情，就連換屋到新家，整體裝潢仍比照舊家風格，就連交屋前，兩人也時常回舊家看一看；因此在交屋那天，便將DiNDON智能賞屋及真人講解影片原檔，提供給吳先生、吳太太，成為最有紀念意義的禮物。
「那是很有感情的房子，搬家後不能再回去了，但透過影片留念，也算是保留住回憶！」吳先生、吳太太笑說，雖然自己也可以替房子拍照或錄影，但無法做到3D格局鳥瞰、量尺計算，也沒有人能把屋況的細節說明得那麼清楚，但是，透過信義房屋提供的兩支影片，就可以把房子的樣貌永遠留存。
信義房屋仲介產品部執行經理溫家政指出，DiNDON智能賞屋是結合AI機器學習與即時渲染3D變裝，2D / 3D空間結構都能輕鬆掌握，而透過專員拍攝短影片，則會透過影音方式詳細介紹物件、社區概況，對於協助屋主銷售物件有很大幫助。根據信義房屋內部統計，自2020年7月DiNDON智能賞屋上線後，截至今年3月，拍攝DiNDON智能賞屋物件多了7成點擊率，成交速度也提高2成，有助於屋主進行房屋銷售。