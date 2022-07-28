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涉遊說促轉修法詐財！前立委張碩文涉案　訊後30萬元交保

▲「白手套」郭克銘向建商佯稱可遊說民意代表修正《促轉條例》藉此詐財，前立委張碩文27日晚間到案說明。（圖／翻攝畫面）
▲「白手套」郭克銘向建商佯稱可遊說民意代表修正《促轉條例》藉此詐財，前立委張碩文27日晚間到案說明。（圖／翻攝畫面）

編輯中心／綜合報導

2022-07-28 08:02:08

跨黨派立委收賄案中「白手套」郭克銘，遭檢方另查出，涉嫌在2016年至2019年間，假借可幫忙遊說民意代表幫忙修正促轉條例，替政治受難者及建商取得當年遭國民黨強徵的土地，藉此索款詐騙5百萬。26日指揮調查局北機站兵分多路搜索，約談郭克銘、國民黨立院黨團主任沈建億、立委廖國棟助理丁復華等6人，經漏夜審理後，隔日將郭夫婦各以20萬、沈40萬、丁10萬元交保。前立委、親民黨發言人張碩文也因時任親民黨立院黨團主任疑捲入此案，27日晚間前往說明，檢方訊後諭令張30萬元交保。

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檢調在搜索跨黨派立委收賄案同時，發現「白手套」郭克銘涉嫌向建商誆稱可遊說立委修正《促轉條例》，事後卻收錢未辦事，索款詐騙金額高逾500萬元，調查局北機站後經調查，再追出這些錢，流向國民黨立院黨團主任沈建億與立委廖國棟助理丁復華等人，遂在26日指揮調查局北機站兵分13路搜索涉案6人，訊後郭夫婦各以20萬、沈40萬、丁10萬元交保，另陳、蘇2人請回，全案朝刑法詐欺等罪偵辦。

而時任親民黨立院黨團主任、現為親民黨發言人的前立委張碩文，疑似捲入案件，27日晚間9時許，被依詐欺罪被告身分到台北地檢署說明，今（28）日0時許被依詐欺罪諭令30萬元交保，面對媒體詢問，他強調自己是配合調查、尊重地檢署的調查，但也提到「本案就是小偷遇到騙子，騙子遇到強盜，或是小偷遇到強盜、強盜遇到騙子，謝謝」。

據悉，該起「案外案」為檢調長期監聽郭克銘後，掌握郭與建商的對話紀錄，並過濾扣案「是知」公司帳證資料後，另分案偵查，目前追查下，尚無立委或民代涉案。（編輯：林莞茜）

▲親民黨組織部主任張碩文。（圖／記者丁上程攝, 2019.11.11）
▲親民黨發言人張碩文捲入遊說促轉修法詐財案。（資料圖／記者丁上程攝, 2019.11.11）

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