與裴洛西擬訪台有關？美國「雷根號航艦群」突駛入南海
美國航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan）及其打擊群，25日結束新加坡訪問後，據悉朝東北方向南海進發，由於正值美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能於8月訪台、引發北京不滿與警告，加上美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平通話在即，此舉也被解讀為與美中、兩岸緊張升溫有關。
根據《南華早報》報導，中國「南海戰略態勢感知計畫」（South China Sea Strategic Probing Initiative）信息顯示，美國航母雷根號及其打擊群，包括1艘飛彈驅逐艦、1艘飛彈巡洋艦，於週一從新加坡出發，朝東北方向駛向南海。
美軍尚未透露雷根號艦隊的最終目的地，但如果沿同一方向繼續前進，則會將該艦隊帶到台灣海峽；與此同時，中國也正在區域內增強軍事力量，最新衛星圖像顯示，解放軍正在加強於該地區的部署，包括在福建省擴建空軍基地等。
裴洛西原本計劃在4月出訪，後因確診新冠肺炎而取消該次行程，雖然裴洛西尚未完全確認是否將於8月出訪亞洲、到訪台灣，但如果真的成行，她將成為自1997年以來，美國訪台最高級別的政治人物。
美國政府官員向《美聯社》透露，如果裴洛西的訪問如期進行，軍方將增加在印太地區的部隊和資產流動，戰鬥機和其他軍事系統也不排除被用來為裴洛西訪台一事，提供安全防護網絡。