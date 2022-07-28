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提3證據指論文原創　林智堅發言人：較符合邏輯

▲林智堅辦公室發言人黃韋鈞，今提出3證據指論文是原創。（圖／翻攝自黃韋鈞臉書）
▲林智堅辦公室發言人黃韋鈞，今提出3證據指論文是原創。（圖／翻攝自黃韋鈞臉書）

記者王敏旭／台北報導

2022-07-28 10:24:522022-07-28 10:26:49

民進黨桃園市長參選人林智堅陷入論文風波，被指與林論文有相似處的另名研究生余正煌昨日發表聲明強調自己並無抄襲情事。林智堅競選辦公室發言人黃韋鈞今（28）日提出3點證據向外說明，強調林智堅的論文較符合邏輯性，並具有原創。

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黃韋鈞說，第一部分，林智堅得第一人稱使用符合寫作邏輯，外界在看論文有部分相同地方，比較相同部分就是問卷調查使用，林智堅使用人稱是第一人稱「我們設計這份民調、我們設計原因」，因為是林競選團隊設計。

黃韋鈞指出，余正煌也使用「我們」，這不是魚所得到第一手資料，是林智堅提供的。余使用「我們」就很奇怪，為什麼會使用第一人稱。

黃韋鈞表示，第二部分，林智堅研究架構符合寫作邏輯，把「棄保」蔡仁堅的民調數據，做為研究的依變項，以證明三角督現象。余正煌的論文，研究架構沒有依變項論文，後面篇幅又解釋依變項，這也證明林智堅是原創

黃韋鈞說，第三部分，林智堅論文討論3個候選人學歷是否影響選民投票，林智堅假設選民會因為高學歷支持蔡仁堅，但同樣論述，余正煌卻假設選民會支持林智堅，因此前邏輯相反。

至於外界討論關於新竹前市長許明財學歷遭寫錯部分，黃韋鈞說，網路資料都可以找到相同資料，林智堅跟陳明通討論時，偶討論是否要加入社區大學，最後只有校名部分。

而「準碩士」部分，黃韋鈞指出，本來林智堅要寫碩士班，但博士、碩士對不太起來，陳明通建議調整準碩士。而當時的林宣傳文宣上，也是寫台大碩士班，所以才有準碩士產生，請外界不要再抹黑，林智堅就是論文原創者。

不過余正煌昨日發表聲明強調自己並無抄襲情事。黃韋鈞說，余正煌提出聲明跟他們說法相符合，陳明通也是這樣說明，余跟林智堅在論文上都沒有抄襲犯意。

黃韋鈞表示，會相似原因是因為陳明通教學指導跟論文寫作方式，並沒有說余正煌是抄襲，反而是國民黨說余是抄襲，還向台大提出檢舉，余正煌也因該這樣原因提出這樣聲明。

黃韋鈞說，現在提出證據，是強調、證明林智堅沒有抄襲都是原創，外界把余正煌跟林智堅比較，當然在比較狀況下，要比較出林智堅的比較符合邏輯，余正煌部分則自己會跟台大說明。

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