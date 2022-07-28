提3證據指論文原創　林智堅發言人：較符合邏輯

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黃韋鈞指出，余正煌也使用「我們」，這不是魚所得到第一手資料，是林智堅提供的。余使用「我們」就很奇怪，為什麼會使用第一人稱。
黃韋鈞表示，第二部分，林智堅研究架構符合寫作邏輯，把「棄保」蔡仁堅的民調數據，做為研究的依變項，以證明三角督現象。余正煌的論文，研究架構沒有依變項論文，後面篇幅又解釋依變項，這也證明林智堅是原創
黃韋鈞說，第三部分，林智堅論文討論3個候選人學歷是否影響選民投票，林智堅假設選民會因為高學歷支持蔡仁堅，但同樣論述，余正煌卻假設選民會支持林智堅，因此前邏輯相反。
至於外界討論關於新竹前市長許明財學歷遭寫錯部分，黃韋鈞說，網路資料都可以找到相同資料，林智堅跟陳明通討論時，偶討論是否要加入社區大學，最後只有校名部分。
而「準碩士」部分，黃韋鈞指出，本來林智堅要寫碩士班，但博士、碩士對不太起來，陳明通建議調整準碩士。而當時的林宣傳文宣上，也是寫台大碩士班，所以才有準碩士產生，請外界不要再抹黑，林智堅就是論文原創者。
不過余正煌昨日發表聲明強調自己並無抄襲情事。黃韋鈞說，余正煌提出聲明跟他們說法相符合，陳明通也是這樣說明，余跟林智堅在論文上都沒有抄襲犯意。
黃韋鈞表示，會相似原因是因為陳明通教學指導跟論文寫作方式，並沒有說余正煌是抄襲，反而是國民黨說余是抄襲，還向台大提出檢舉，余正煌也因該這樣原因提出這樣聲明。
黃韋鈞說，現在提出證據，是強調、證明林智堅沒有抄襲都是原創，外界把余正煌跟林智堅比較，當然在比較狀況下，要比較出林智堅的比較符合邏輯，余正煌部分則自己會跟台大說明。