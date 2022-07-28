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美國恐成猴痘流行中心？單日飆破1048例　創最高紀錄

▲猴痘疫情近日在全球多地蔓延，圖為電子顯微鏡下的猴痘病毒。（圖／美聯社／達志影像）
▲猴痘疫情近日在全球多地蔓延，圖為電子顯微鏡下的猴痘病毒。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-07-28 11:01:13

美國的猴痘疫情持續升溫，據27日的最新數據顯示，美國在24小時內確認了1048起新病例後，已累計4639例確診，超過西班牙的3738例，有成為「全球猴痘之都」、「猴痘流行中心」的趨勢。

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綜合《每日郵報》等外媒報導，以及美國疾病管制暨預防中心（CDC）資訊，美國27日公布的數據顯示，過去24小時內有1048人猴痘病毒檢測呈陽性反應，CDC週三表示，在將檢測量能從每週1萬支擴大到8萬支後，病例數上升也可能是量能增加導致的。

目前紐約州（1228例）是美國疫情最嚴重的地區，第2是加州（799例），接著依序是伊利諾州（385例）、佛羅里達州（332例）、喬治亞州（312例）。當局不排除將在未來幾天內宣布猴痘為公共衛生緊急事件，並定為全國法定傳染病。

由於疫情爆發初期反應太慢，無法及時推出病毒篩檢和疫苗接種服務，美國政府飽受抨擊，尤其是大多數病例通報為同性戀或雙性戀男性，以紐約市和華盛頓特區為例，近2週已開始向有多個伴侶的男同性戀或雙性戀推出疫苗，卻因聯邦政府提供的劑量太少而碰壁。

哈佛大學流行病學家哈納奇博士（Dr. Bill Hanage）認為，美國開始廣泛檢測的速度太慢，而傳播鏈可能已經持續了好一段時間，有理由相信，美國的病例數應該還會繼續增長。

不過，雖然截至發稿時間為止，美國的累計病例數位列全球第1，但若以人口比例計算，美國每10萬人中約有1例，西班牙則是每10萬人中有7例，美國的感染率也低於包括英國和德國在內的許多歐洲國家（平均為每10萬人中有3例）。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）27日聲稱，保護自己免於猴痘感染的最佳辦法是「降低接觸風險」，並指出全球已有78個國家向世衛通報有猴痘病例，累計逾1萬8000例，其中70%據報是發生在歐洲，有25%則在美洲。

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