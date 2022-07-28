巷仔內／來或不來？裴洛西大陣仗訪台　中美各自騎虎難下

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不僅如此，在共和黨眼中其實也是又敬又怕這個女議長，儘管每次共和黨一選舉就將她妖魔化，把她當箭靶就能催出基本盤的仇恨票，但這個他們口中的「左膠之母」同時也是超會吸金的女股神，過去20年來替民主黨募款超過7億美金，政治立場一向「反中保台」的態度又和如今的共和黨接近，就連不同黨的前國務卿蓬佩奧都站到她那邊。
不過也正是因為蓬佩奧這一句「南西，我要跟你一起去」，讓白宮部分人士反對、裴洛西本人還沒確認行程的情況下，逼得她有一定要出訪的氣勢，雖然這將使裴洛西成為繼1997年美國共和黨籍前眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）以來，下一個訪問台灣的美國眾議院議長，卻也造就她面臨安全、經濟、政治角力等考量上都騎虎難下的窘境。
北京方面由一向喊著「別踩紅線」的趙立堅對裴洛西放話要她「嚴陣以待」，口口聲聲喊著「字越少，事越大」，中國國防部發言人譚克非也表明中國軍隊不會對「美國政府『三號人物』訪台」坐視不管，《環球時報》前總編胡錫進更警告解放軍軍機將「伴飛」、發動阻礙搭乘軍機的裴洛西降落等軍事行動，但實際上裴洛西作為「民主國家民意代表」，與坐在白宮的拜登頂多算是「同盟關係」，基本上也無法表達美國政府立場，比起2020年美國衛生部長阿札爾（Alex Azar II）訪台的挑釁意味低上許多，要知道當時中國國防部的回應可是「死路一條」、「玩火者必自焚」，還派出軍機越過台海中線。
倘若裴洛西因此決意率領兩黨人訪台、堅持不改行程，那麼即將到來的拜習通話是否告吹，再度大掃堂堂美國總統的拜登顏面，便可能釀成民主黨在期中選舉前的內鬨，從而導致敗得更慘；安全方面中國應雖不至於真的「轟落軍機」，但軍機伴飛、飛越台灣等象徵性軍事升級行動可能性瞬間拔高，美方、台灣該如何應對成為難題；經濟方面裴洛西更可能走上蓬佩奧後路，要知道中國是已經和川普、蓬佩奧等人實施制裁了，如今拜登對中國示好的希望告吹，對裴洛西的制裁恐怕只會下手更重而沒有回頭路了。
倘若因為北京「撂狠話」，裴洛西就不來台灣，那麼近期不斷強調區域領導力、有意宣示主導地位還領銜「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework，IPEF）、「Chip 4」晶片聯盟的美國，在亞太盟友前的威信將嚴重受損，那就更別提要是中共20大後習近平有意發動軍事行為，台灣能指望美國能有多大作為，因此她還必須找一個「好理由」，畢竟今年4月裴洛西就因確診取消了訪台計畫，若還想用染疫為由恐怕徒增笑柄。
同樣騎虎難下的則是中國，要說真的想藉此機會大作文章挑動台海衝突，一向受到美國軍隊掣肘的解放軍是否真能順利「伴飛」或甚至「轟落軍機」就先是個問題，再來全球如今可是因為俄烏戰爭死命盯著這些極權政府看，北京這幾個月都不敢過於「挺俄」，要是解放軍真的對裴洛西或台灣動手，換來的恐怕是拖著蒲亭老大哥一起面臨民主國家陣線聯盟的反制，加上如今中國經濟成長萎縮，國內爛尾樓、國外積呆帳，習近平20大還沒坐上寶座就先花大錢，只怕是傷敵未知、自損八百。
而若中國打算隱忍不發僅「口頭訓斥」，那麼尷尬地同樣是自己。在中國看來，裴洛西就是個「反中」慣犯。1991年訪問北京時，裴洛西就在天安門廣場與隨行官員拉起黑布條抗議「六四事件」遭中國驅逐出境，長久以來更是不斷批評中國人權紀錄，如今訪台行程視同與中國攤牌，再度證明她不是容易被嚇阻的人，那麼裴洛西順利訪台以後，中國對美外交關係上「敢於鬥爭」的強硬戰狼與對「一中政策」的強硬態度將淪為紙老虎形象，未來歐美各國官員或民代也可更堂而皇之的「侵門踏戶」按例訪台。
目前裴洛西訪台行程仍充滿不確定性，拜習通話對此又有何影響也還需等結果出爐，但如同《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Jose Rogin）所言，民主國家的代表能隨時造訪其他民主國家，而不必受到獨裁政體懲罰，這是身處自由社會的優點而非弱點，若裴洛西執意下月訪台，不論華府或北京都得乖乖接受。