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巷仔內／來或不來？裴洛西大陣仗訪台　中美各自騎虎難下

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）至今仍未明確公布是否訪台，但中美各界早已鬧得滿城風雨，雙方可說都騎虎難下。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）至今仍未明確公布是否訪台，但中美各界早已鬧得滿城風雨，雙方可說都騎虎難下。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-07-28 16:16:56

美國政壇如今最有影響力的女人是誰？答案不是現任總統拜登的第一夫人吉爾，也不會是身兼參議院議長的現任副總統賀錦麗，而是位居總統繼承順位第二的眾議院議長南西．裴洛西（Nancy Pelosi）；此次訪台消息傳出後，現年81歲的裴洛西不僅再次成為美國政壇焦點人物，更是中國輿論口中的慣犯，還揚言將由軍機「伴飛」，如今訪台行程尚未公布就鬧得滿城風雨，事實上中美雙方皆是騎虎難下。

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裴洛西是第一位美國眾議院女性議長，曾經那個「喊水會結凍，誰都沒在怕」的狂人總統川普面對裴洛西也沒轍，只能任由裴洛西撕講稿、關上聯邦政府大門，最後摸摸鼻子讓步；擔任聯邦眾議員30年、黨團領袖前後累積快20年的資歷，加上如今民主黨掌握議會多數席次，這代表有著高超斡旋本領的裴洛西幾乎能不受約束地主導國家立法進程，更是最名正言順的「民主國家民意代表」，這點連同為民主黨員的現任總統拜登都得讓她三分。

▲美國總統川普今晚發表國情咨文，主導彈劾案的眾院議長裴洛西就坐後方，演說結束時裴洛西則立即撕掉演說文稿。（圖／美聯社／達志影像）
▲2020年身陷彈劾風波的美國前總統川普發表國情咨文，並拒絕與主導彈劾案的眾院議長裴洛西握手，演說結束時裴洛西則立即撕掉演說文稿。（圖／美聯社／達志影像）
不僅如此，在共和黨眼中其實也是又敬又怕這個女議長，儘管每次共和黨一選舉就將她妖魔化，把她當箭靶就能催出基本盤的仇恨票，但這個他們口中的「左膠之母」同時也是超會吸金的女股神，過去20年來替民主黨募款超過7億美金，政治立場一向「反中保台」的態度又和如今的共和黨接近，就連不同黨的前國務卿蓬佩奧都站到她那邊。

不過也正是因為蓬佩奧這一句「南西，我要跟你一起去」，讓白宮部分人士反對、裴洛西本人還沒確認行程的情況下，逼得她有一定要出訪的氣勢，雖然這將使裴洛西成為繼1997年美國共和黨籍前眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）以來，下一個訪問台灣的美國眾議院議長，卻也造就她面臨安全、經濟、政治角力等考量上都騎虎難下的窘境。

北京方面由一向喊著「別踩紅線」的趙立堅對裴洛西放話要她「嚴陣以待」，口口聲聲喊著「字越少，事越大」，中國國防部發言人譚克非也表明中國軍隊不會對「美國政府『三號人物』訪台」坐視不管，《環球時報》前總編胡錫進更警告解放軍軍機將「伴飛」、發動阻礙搭乘軍機的裴洛西降落等軍事行動，但實際上裴洛西作為「民主國家民意代表」，與坐在白宮的拜登頂多算是「同盟關係」，基本上也無法表達美國政府立場，比起2020年美國衛生部長阿札爾（Alex Azar II）訪台的挑釁意味低上許多，要知道當時中國國防部的回應可是「死路一條」、「玩火者必自焚」，還派出軍機越過台海中線。

▲中國外交部對裴洛西訪台一事表達不滿，表示北京將嚴陣以待。圖為趙立堅16日於記者會。（圖／翻攝自中國外交部官網）
▲中國外交部對裴洛西訪台一事表達不滿，表示北京將嚴陣以待。圖為趙立堅16日於記者會。（圖／翻攝自中國外交部官網）
倘若裴洛西因此決意率領兩黨人訪台、堅持不改行程，那麼即將到來的拜習通話是否告吹，再度大掃堂堂美國總統的拜登顏面，便可能釀成民主黨在期中選舉前的內鬨，從而導致敗得更慘；安全方面中國應雖不至於真的「轟落軍機」，但軍機伴飛、飛越台灣等象徵性軍事升級行動可能性瞬間拔高，美方、台灣該如何應對成為難題；經濟方面裴洛西更可能走上蓬佩奧後路，要知道中國是已經和川普、蓬佩奧等人實施制裁了，如今拜登對中國示好的希望告吹，對裴洛西的制裁恐怕只會下手更重而沒有回頭路了。

倘若因為北京「撂狠話」，裴洛西就不來台灣，那麼近期不斷強調區域領導力、有意宣示主導地位還領銜「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework，IPEF）、「Chip 4」晶片聯盟的美國，在亞太盟友前的威信將嚴重受損，那就更別提要是中共20大後習近平有意發動軍事行為，台灣能指望美國能有多大作為，因此她還必須找一個「好理由」，畢竟今年4月裴洛西就因確診取消了訪台計畫，若還想用染疫為由恐怕徒增笑柄。

同樣騎虎難下的則是中國，要說真的想藉此機會大作文章挑動台海衝突，一向受到美國軍隊掣肘的解放軍是否真能順利「伴飛」或甚至「轟落軍機」就先是個問題，再來全球如今可是因為俄烏戰爭死命盯著這些極權政府看，北京這幾個月都不敢過於「挺俄」，要是解放軍真的對裴洛西或台灣動手，換來的恐怕是拖著蒲亭老大哥一起面臨民主國家陣線聯盟的反制，加上如今中國經濟成長萎縮，國內爛尾樓、國外積呆帳，習近平20大還沒坐上寶座就先花大錢，只怕是傷敵未知、自損八百。

而若中國打算隱忍不發僅「口頭訓斥」，那麼尷尬地同樣是自己。在中國看來，裴洛西就是個「反中」慣犯。1991年訪問北京時，裴洛西就在天安門廣場與隨行官員拉起黑布條抗議「六四事件」遭中國驅逐出境，長久以來更是不斷批評中國人權紀錄，如今訪台行程視同與中國攤牌，再度證明她不是容易被嚇阻的人，那麼裴洛西順利訪台以後，中國對美外交關係上「敢於鬥爭」的強硬戰狼與對「一中政策」的強硬態度將淪為紙老虎形象，未來歐美各國官員或民代也可更堂而皇之的「侵門踏戶」按例訪台。

▲裴洛西與隨行官員1991年在天安門前舉著抗議六四的布條。（圖／美聯社）
▲裴洛西與隨行官員1991年在天安門前舉著抗議六四的布條。（圖／美聯社）
目前裴洛西訪台行程仍充滿不確定性，拜習通話對此又有何影響也還需等結果出爐，但如同《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Jose Rogin）所言，民主國家的代表能隨時造訪其他民主國家，而不必受到獨裁政體懲罰，這是身處自由社會的優點而非弱點，若裴洛西執意下月訪台，不論華府或北京都得乖乖接受。
 

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