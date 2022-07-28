余正煌反擊：我的論文有引述出處　林智堅的沒有

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曾表示，假設是余正煌抄襲林智堅，當他抄到這一段時複製貼上，又怎麼會知道這兩段文字其實不是林智堅的原創，而是其他學者的研究成果，而且還找出是哪個學者的研究成果？林智堅所謂的「原創」，根本是其他學者的研究成果，而他沒有引述，就算不是抄余正煌，也是抄襲其他學者的研究。
至於27日陪同余正煌出席台大學術審議委員會的律師張祐齊表示，他們只是面對一台電腦，面對主席的提問一一回覆，沒有與委員會的委員碰到面。
媒體詢問余是否有把論文給林看過？張祐齊說，論文寫完一定要送到國家圖書館及學校圖書館，林拿到余的論文很正常，何況又是讀同一個所，所上也一定有論文，怎麼拿到、怎麼引注是林的事情，余正煌從來沒有看過林智堅論文，不知道林智堅論文寫什麼、完成什麼，到現在他都沒看過，因為懶得去看，也跟他沒關係。
林智堅團隊提三點「原創」證據，張說，林智堅應該跟台大說明，如果連跟校方說都不敢，就沒什麼好再談的，「你討論的是政治問題，而我討論的是法律和學術問題，你應該到台大跟我針對論文討論，而不是用放話的方式說自己是原創。」
至於余正煌心情如何？張祐齊說，對余是個無妄之災，沒想到論文寫完5、6年後發生這樣的事情，他是公務員，希望回到平靜生活，看起來短時間沒辦法回到以前無憂無慮生活，心情不好、低盪難以避免，只能說是命中劫數。