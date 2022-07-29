裴洛西計劃訪台　葛來儀憂美中衝突建議延期

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他們寫道，中國野心隨軍事實力提升，可能即將有能力併吞民主台灣，即使與美國一戰也在所不惜。中共總書記習近平今年秋季爭取史無前例的第3任期，沒有顯得軟弱的本錢。習近平不斷加強對台施壓，顯然認為美國可能即將正式支持台獨。
兩人形容美國長期奉行的戰略模糊已變成「戰略困惑」，總統拜登多次在涉台議題上失言，包括明言美國有協防台灣的承諾，破壞當初精心策劃、數十年來維護台海和平的政策。此外，美台官方往來、軍事合作及美國軍艦通過台海等過去低調的作為也逐漸檯面化。
文章寫道：「單一火花就可將此不穩定情勢化為危機，升級成軍事衝突。裴洛西（Nancy Pelosi）訪台可能就是它。」
裴洛西據傳規劃8月出訪亞洲期間訪台，如果成行，將是繼1997年金瑞契（Newt Gingrich）後首位訪台的聯邦眾議院議長。拜登上週說，美國軍方認為裴洛西此時訪台「不是個好主意」。中國政府近期多次出言警告美方，引發華府政壇反彈。
葛來儀與庫伯說，華府許多人士認為明確展現美國對台承諾將防止中國軍事冒進，但裴洛西此時訪台卻可能引發中國強力回應，原因是裴洛西位階高於其他訪台的美國政治人物，她敢於在人權議題挑戰北京的形象與台灣連在一起，將被中方視為嚴重挑釁。
但他們直言，北京也應認清自己在拉高緊張態勢上負有責任，包括以軍事現代化打亂區域平衡，中共軍機頻繁侵擾台灣周邊空域，外界更加擔憂北京可能對台動武。
兩人提到，部分中方專家與他們討論時主張，美方對台立場明顯轉變，中國有必要採取行動讓「紅線」具有可信度。
文章寫道，中國領導人雖希望避免與美國一戰，但可能願意冒險讓緊張情勢升高，例如干擾裴洛西專機、或首次派遣軍機飛越台灣上空。而在華府，部分專家認為美中無可避免將為台灣陷入危機，美國不該退縮，加上中方慣於譴責美國挺台，美國內部已形成北京警告裴洛西不得訪台只是嘴巴說說的看法。
這篇在拜登28日與習近平通話前刊出的文章列出美中領袖讓緊張情勢降溫的做法。
首先，葛來儀與庫伯建議裴洛西延後訪台，讓拜登政府有時間傳達明確且一致的對台政策，「不僅要讓中國理解美方立場，讓美國人民明白也至關重要」。
其次，他們建議行政部門高層在強調美國首要目標是嚇阻中國對台動武、維護台海和平的政策上形塑跨黨派共識，列出讓美中降低風險、穩定現狀的做法。
最後，兩人建議美國向台灣重申華府將堅持和平解決台海兩岸分歧，可加快交付受延宕的武器、批准更多軍售，強化台灣的自衛能力。華府也應同時向北京傳達美國恪守一中政策，不支持台獨。
這篇文章最後寫道：「批評如此做法的人會說，北京是個惡霸，惡霸只會回應強者，華府和裴洛西不能退縮。但我們正糊塗步向危機，各方領袖都必須醒來，找到下台階，避免沒有任何一方想要的危險對抗發生。」（編輯：郭中翰）1110729