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特企／新莊「寰宇1號」接軌國際！投入ESG永續商辦

▲A3雙捷、雙公園、雙黃金標章，ESG永續商辦「寰宇1號」。（圖／品牌提供）
▲A3雙捷、雙公園、雙黃金標章，ESG永續商辦「寰宇1號」。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-07-29 14:52:09

涵蓋環境永續、社會責任以及公司治理的ESG概念在全球快速崛起，不少產業龍頭為了和世界接軌已陸續導入ESG，而在碳排淨零目標，建築運轉和興建在碳排量占相當大的比例，辦公室硬體環境升級成了大型企業最重要的課題，身為高質感建築領航者的中悦建設機構以前瞻眼光，選擇新北市最核心的新莊地區，攜手國際建築金獎大師李文勝，將ESG內化建築血液，推出首座永續頂級商辦「寰宇1號」，為區域型塑綠建築、智慧建築雙黃金標章之新地標。

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ESG浪潮下，永續發展為近期各大企業經營新顯學，除了公司要穩定獲利成長，厚待員工、善待地球環境，才是企業走得長久、立足市場的核心關鍵，而中悦建設機構對於建築品質要求細膩，更期許能對環境永續做出貢獻，以低碳、健康、數位與平台四大策略為主軸，打造出新莊副都心第一座ESG頂級商辦「寰宇1號」。

為了達到ESG規劃、降低碳排量，「寰宇1號」由外到內下足功夫，除了中悦一貫的堅持，必須在最好的地段推出最具代表性的頂級商辦，透過新莊整區開發，創造區域完整蛻變，改寫副都心天際線，全案坐落於新北市新莊區新北大道三段，步行600米即為機捷A3站、環狀線Y20新北產業園區，友善員工通勤、企業往來洽談。

有別於台北市建築密集、綠化不足，為達到辦公環境的永續性，該案占地1303坪，基地四面臨路，周邊有福慧、福智二大公園綠地環抱，基地內亦種植珍稀日本老樹有羅漢松、黑松等象徵企業永續發展茁壯的珍貴樹種，透過大量綠化環境，產生清淨空氣、吸碳抗暖效果，此外，也於4樓公設層規劃出整層會館提供進駐企業使用，包含大面窗的環景咖啡廳、多元國際會議空間、星級健身房及景觀韻律室，創造永續、健康辦公環境，讓員工身心靈都能獲得滿足。

另中悦在「寰宇1號」導入全台商辦少見的「多功能生活陽台」，有別於市面上常見的帷幕大樓，必須仰賴空調達到內部空氣循環，該案戶戶皆配有獨立陽台，讓空氣自然對流、引進舒適光線，讓商辦宛如會呼吸一般，有效降低使用空調的時間，減少能源消耗，更符合時下的防疫需求。

永續投資與綠建築議題持續發酵，然而像是「寰宇1號」在交通條件、細膩建築及高規格的永續環境加乘下，達到ESG友善條件的頂級永續商辦實屬不易，除了企業轉型自用，相信也將成為不動產市場的新商機。

中悦建設機構「寰宇1號」基本資料
新莊副都心A3雙捷·公園首排·智慧商辦80-550坪
新莊區新北大道三段222號(宏匯凱悅嘉軒酒店正對面)
企業貴賓預約參觀專線：02-8522-8890
官方網站：https://reurl.cc/aNqYbZ
FB：https://reurl.cc/L7Wrv3

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