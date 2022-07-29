巷仔內／飛彈脫靶、反潛機升級延宕　暴露漢光哪些問題？

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在制空作戰中，由F-5E戰機投擲照明彈，供空軍F-16、IDF經國號與幻象2000戰機作為飛彈射擊標靶，但F-16與經國號戰機發射的響尾蛇飛彈都擊中照明彈，但幻象2000戰機發射的魔法空對空飛彈脫靶，並未擊中照明彈，場面頓時尷尬。飛彈脫鎖原因可能是受到週邊其他熱源干擾，或是飛彈的電腦並未將照明彈當作戰機產生的熱源，但空軍迄今並未說明原因。
1992年11月18日，中華民國與法國完成簽約採購60架幻象2000戰機、480枚魔法二型飛彈、960枚雲母飛彈，合約總價約1,667億元新台幣，但幻象機在台服役不只操作費用高昂，由於我國與法方打軍售佣金官司，引發法方不滿，更以阻礙幻象機與飛彈的性能提升作為報復，
空軍向法方採購的飛彈在2006年已達出廠壽限，礙於法方售後服務消極，空軍因而找上中科院幫助，再延壽五年。今年4月空軍證實，為了強化幻象戰機戰力以1億歐元（約台幣37億元）向法方原廠採購雲母丶魔法飛彈火工新件以替換舊件，預計今年抵台，盼能夠再提升飛彈壽限。
標一飛彈停產待更換
在「聯合截擊作戰」操演中，由成功級巡防艦實彈發射標准一型飛彈（SM-1）防空飛彈，標一飛彈是海軍首款區域防空飛彈，海軍在陽字級「武進三型」計畫中引進標准一型飛彈，1990年代陽字級驅逐艦陸續汰除後，將標準一型飛彈移交自新成軍的成功級巡防艦。成功級巡防艦為美國派里級巡防艦國產化版本，目前海軍有8艘成功級艦、2艘派里級艦，為海軍捍衛海疆主力一級艦。
成功級與派里級艦透過Mk13單臂飛彈發射架發射飛彈，每艘成功級艦可攜帶40枚標一飛彈。海軍現役使用的標一飛彈為SM-1 MR Block VI型，也是標一飛彈最終改良型，最大飛行速度為2馬赫，射程為46公里。最後一枚SM-1 MR Block VI型飛彈在1998年出產後，製造商雷神公司停產標一飛彈，並在2020年底停止全球後勤支援，美軍也將庫存標一飛彈賣給盟邦。
標一飛彈雖然妥善率可達到部頒標準，但可靠性卻是問題，2020年漢光36號演習聯合火力射擊操演中，標一飛彈就未命中靶標。面對標一飛彈老舊問題，海軍委由中科院逐年執行火箭馬達的換裝案，預計到2025年才會全數完成。面對標一飛彈老舊問題，若不更換Mk13飛彈發射器，未來恐怕要花錢採購標準二型飛彈（SM-2）,目前海軍紀德級驅逐艦就是以標二飛彈作為防空飛彈。
S-70C升級三度延宕
S-70C反潛直升機為漢光反潛操演常客，海軍在1990年起一共採購21架S-70C（M）反潛直升機。海軍現役的18架S-70C（M）反潛直升機，包括10架「神鷹一型」S-70C（M）-1直升機、11架「神鷹二型」S-70C（M）-2直升機，神鷹一型是採用商用發動機，神鷹二型發動機為性能較強大的T700-GE-401軍用發動機。
S-70C反潛直升機作戰半徑為300公里，續航時間約為3小時，最大航程為550公里。裝備有吊放聲納、聲納浮標接收儀、磁探儀，以及2枚MK46型反潛魚雷，這款魚雷最大射程為11公里，作戰深度為760公尺。
2015年時原本海軍預計花費8億台幣對S-70C實施性能提升，但是該案因製造商賽考斯基（Sikorsky）公司遲未能取得美國政府技術輸出許可、構改技術文件、備料進度延宕等因素而三度延宕，S-70C升級案從2017年拖延至2020年才展開。
海軍另一款500MD反潛直升機也服役超過40年，面對反潛直升機老化問題，海軍原定向美國採購10架MH-60R海鷹反潛直升機，預算原已編列在111年度國防部機密預算中，不過卻遭拜登政府私下拒絕出售。俄烏戰爭發生後，美方認為海鷹反潛直升機不符合台海「不對稱作戰」防衛需要，應將預算用於採購能用於不對稱作戰的武器，而非載台。國防部長邱國正5月5日於立院答詢時證實，MH-60R反潛直升機因價格過高，我國已放棄購買。
在俄烏戰爭發展下，國軍雖然調整漢光演習項目，但面對日益提升的中國軍事威脅，國軍若不認真面對武器老化問題，軍事平衡仍會持續向中國傾斜。