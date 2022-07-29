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流標日常、經費爆增　龍辦批：侯友宜讓新北捷運無法動工

▲林佳龍辦公室批評，侯友宜做不好的藉口一堆，換人做最快。（圖／翻攝自林佳龍臉書）
▲林佳龍辦公室批評，侯友宜做不好的藉口一堆，換人做最快。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-29 18:56:402022-07-29 18:59:21

針對新北捷運局表示環狀線二期工程，中央補助新北188億元一事，林佳龍競選總部發言人李坤城今（29）日晚間強調，行政院長蘇貞昌說的「環狀線二期經費近1400億」是事實，但新北市政府永遠本位主義，狹隘看待新北環狀捷運線，一味糾結在新北市府負擔多少預算數字，忘記市民在乎的其實是捷運進度何時能完工。

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李坤城表示，不只環狀線南北環段18站有17站未標出，流標最多次的段標高達6次，流標已成日常。另外，新北市政府萬大線二期的土城段流標四次，預算增加30億，而樹林段更是歷經五次流標，預算暴增42%，侯市府工程延宕遲遲沒有能力決標動工。李坤城呼籲新北市民，年底必需要有「改變的勇氣」，票投林佳龍。

李坤城表示，新北市政府不只環狀線南北環段18站，目前有17站皆未標出，流標最多次的段標高達6次，工程延誤至少1到2年。另外萬大線二期，新北樹林線總長13.3公里，設13座車站，分為土城段（CQ880區段標）、樹林段（CQ890區段標）共2個標案，也歷經多次流標，經費增加。

特別是樹林段（CQ890區段標）預算從新台幣127億4558萬元增加逾52億元來到180億元，等於預算爆增加了41.23%。更誇張的是，期間已經歷經五次流標，同時土城段也流標四次，預算增加了30億，但新北市政府依舊無法順利發包，表面上新北市府的說法是要增加預算金額，以利提高廠商投標意願，但事實上卻是只是在掩飾一直無法決標和發包動工的無能。

另外，李坤城也說，新北環狀捷運線近1400億經費，由中央核定，路線涵蓋新北市及台北市，是首都圈重要的環狀捷運線。蘇貞昌所提環狀線二期經費近1400億說法絕對正確，新北市政府卻拘泥糾結在單純新北範圍內，以及新北市政府共負擔多少預算數字上，根本沒有任何意義。

李坤城強調，新北市民在乎的是捷運進度，捷運到底何時能發包完工，新北市政府萬大線二期工程多次流標，到目前都還沒有決標動工，延宕多時，環狀線南北環段也是流標變日常，足見新北市這座城市確實需要改變。

李坤成說，侯友宜做不好的藉口一堆，換人做最快，因此也請新北捷運局能認真發包動工、加速完成新北13條捷運路網，侯市府不要只糾結數字，要有效率的做事，需要有「改變的勇氣」。

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