榮獲客家專業事務一等獎章　吳東昇：「我是客家人！」

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吳東昇上台領獎時說，「感謝客委會頒發一等客家專業事務獎章給我，其實多年前我回到新竹老家時，有機會重新認識到了客家的風土文化和人情，也進一步認識我母親的客家文化，我只是默默地推動我喜歡的事物，我沒想到我會得到這個獎，除了意外也格外驚喜，並得到莫大的鼓舞，這也提醒我要努力保存客家文化事務、光耀客家事務」。最後，吳東昇用客語說，「歡迎大家來北埔客家庄，記得來忠恕堂坐尞喝膨風茶，我說的不標準請大家見諒！」但台下響起一片掌聲，認證吳東昇的客語講得十分標準。
對於許多人讚許吳東昇擁有「貴族風範」，總是會想到取之於社會、用之於社會，吳東昇表示，其實自己祖、父輩就非常關心文物保存，因此吳家子弟的血液應該有這種傳統，加上自己對古蹟文物保存也情有獨鍾，因此成立「財團法人金廣福文教基金會」擔任董事長後，就將基金會地址設在北埔的百年古蹟「忠恕堂」並以「保存客家文化、維護一級古蹟」為目標，就是希望金廣福文教基金會設在北埔，除了維護古蹟，也能因為基金會活絡運作舉辦各種展覽活動，帶動北埔客家文化產業，也讓大家看見客庄文化的深厚底蘊。
此外，吳東昇也透露，獲得二等獎章獲獎的人文紀實攝影師葉裁「就是我的好朋友！」，吳東昇聽聞客家公共傳播基金會將於111年8月17日舉辦「葉裁個展－位所」開幕典禮，開心地說：「我會到場支持！」
客委會表示，吳東昇長年推動文化事業，擔任「財團法人金廣福文教基金會」董事長， 除了長期關心客家事務，持續維護北埔客家老聚落內的古蹟，帶動北埔客家文化產業繁榮 ，並於民國86年進一步出版《北埔光景》，記錄北埔地方人文風貌，為地方保存重要的鄉土教育材料。
同時，吳東昇也致力文化資產的修復，具體代表如北埔忠恕堂，建立於西元1922年的忠恕堂，因常年乏人管理維護、受損嚴重，民國94年由金廣福文教基金會接手，隔年正式登錄為新竹縣歷史建築，並於105年完成修復，此外，北埔最具產業文化記憶之歷史建築「姜阿新洋樓」，曾於民國53年一度抵押給合作金庫，後由金廣福文教基金會於民國84年起，租用姜阿新洋樓持續修繕、維護及管理近19年，並於103年放棄優先承購權，成全姜阿新後代子孫取回姜宅之心願，從此傳為美談，對此，客委會為表揚吳東昇為客家文化古蹟保存建立典範，貢獻卓著，特頒發客家專業事務獎章一等獎章。