COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

深藍選區也挺陳其邁？部落族人豐收祭掛布條相挺「祖邁」

▲高雄市長陳其邁到茂林區參加小米豐收祭，族人舉牌歡迎「祖邁」。（圖／翻攝畫面）
▲高雄市長陳其邁到茂林區參加小米豐收祭，族人舉牌歡迎「祖邁」。（圖／翻攝畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-07-31 12:37:25

高雄市長陳其邁繼上次6月26日參訪茂林三個部落，被當地耆老賜名「祖邁」，爲黑熊之意，希望邁市長憑藉勇敢及智慧，溫暖茂林的每一位族人，今（31）日陳其邁特地到茂林區參加Takyubanɨ茂林部落小米豐收祭，傳統深藍的行政區，部落族人竟罕見掛起布條並舉牌表達支持，還組成「茂林後援會」力挺陳其邁，在歷任市長中可說很少見到這般支持及禮遇。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲豐收祭會場四周可看到懸掛起支持高雄市長陳其邁的布條。（圖／翻攝畫面）
▲豐收祭會場四周可看到懸掛起支持高雄市長陳其邁的布條。（圖／翻攝畫面）
▲豐收祭會場四周可看到懸掛起支持高雄市長陳其邁的布條。（圖／翻攝畫面）
▲豐收祭會場四周可看到懸掛起支持高雄市長陳其邁的布條。（圖／翻攝畫面）
高雄市長陳其邁繼上個月參訪茂林三個部落後，今天再前往茂林參加小米祭典，陳其邁說，上次被耆老賜名「祖邁」，所以來到這邊就好像看到自己的家人一樣，尤其小米豐收祭是茂林傳統，幾乎是等於過年一樣的熱鬧，都會有很多家人共同團聚慶祝未來有美好的一年，陳其邁也笑說，族人非常的熱情，歌唱得又特別好，相信自己來茂林之後，「我的歌聲一定會進步很多」。

陳其邁指出，茂林有幾項大的事情在做，像蓋青年會所目前已經安排會勘，布魯布沙吊橋已經是10、20年都沒有辦法解決問題，也已經編列預算在做規劃設計，高132線的道路在今年的年底也會完工，公車式小黃也可以來解決茂林族人就醫問題，從茂林到義大醫院大概一個小時內就可以抵達，就醫方便性也增加很多。

耗時5天！高雄「米奇窩」清出近32噸垃圾　天價費用曝光

七年前也被拍吃泡麵　柯文哲：內容物不同廣告效果就有差

提數據揭新北市府吹牛　顏蔚慈：侯友宜沒能力外交

陳時中稱8年內蓋完捷運　柯文哲：最討厭信口開河的人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
76.02%23.98%
2022-07-20-2022-08-01
你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀