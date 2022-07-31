深藍選區也挺陳其邁？部落族人豐收祭掛布條相挺「祖邁」
高雄市長陳其邁繼上次6月26日參訪茂林三個部落，被當地耆老賜名「祖邁」，爲黑熊之意，希望邁市長憑藉勇敢及智慧，溫暖茂林的每一位族人，今（31）日陳其邁特地到茂林區參加Takyubanɨ茂林部落小米豐收祭，傳統深藍的行政區，部落族人竟罕見掛起布條並舉牌表達支持，還組成「茂林後援會」力挺陳其邁，在歷任市長中可說很少見到這般支持及禮遇。
高雄市長陳其邁繼上個月參訪茂林三個部落後，今天再前往茂林參加小米祭典，陳其邁說，上次被耆老賜名「祖邁」，所以來到這邊就好像看到自己的家人一樣，尤其小米豐收祭是茂林傳統，幾乎是等於過年一樣的熱鬧，都會有很多家人共同團聚慶祝未來有美好的一年，陳其邁也笑說，族人非常的熱情，歌唱得又特別好，相信自己來茂林之後，「我的歌聲一定會進步很多」。
陳其邁指出，茂林有幾項大的事情在做，像蓋青年會所目前已經安排會勘，布魯布沙吊橋已經是10、20年都沒有辦法解決問題，也已經編列預算在做規劃設計，高132線的道路在今年的年底也會完工，公車式小黃也可以來解決茂林族人就醫問題，從茂林到義大醫院大概一個小時內就可以抵達，就醫方便性也增加很多。