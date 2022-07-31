胡錫進唉帳號被封　中國網友：你怎麼上得了推特

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發言一向鷹派的胡錫進在近日也針對此事頻繁地發表看法。29日他在網路上揚言，如果美軍戰機護送裴洛西訪台，解放軍驅離無效就可以「擊落」。這席評論他分別發表在中國社交平台微博、推特（Twitter）上。
不過，昨天下午他在微博發文稱，因為警告美軍不要護航裴洛西訪台，推特帳號被鎖住，除非他刪除那則推文，否則不能繼續使用推特帳號。
胡錫進表示，推特說是他發的這則推文違反規則，必須刪除。「有什麼辦法，人在屋簷下，不得不低頭。我只好點擊刪除，給自己的推特帳號解鎖」。
他還感嘆地說，「唉，美麗國的言論自由看來也真是有邊界的，而且類似遭遇已非我在推特上的第一次了。天下的『規則』真是有幾分相似啊」。
這則微博的留言區，有大量中國網友對胡錫進能上推特發出質疑。
中國網友留言，「老胡怎麼上推特的」、「推特是什麼，上外網不是犯法的嗎」、「為什麼我們不能上推特」、「你為什麼可以用推特」、「多大點事？你這情況我在國內經常遇到」、「老胡，我也想要一個推特號，幫幫我」、「其實，大家心裡面都知道推特和微博誰更壞」等留言。
儘管作風引發質疑，胡錫進仍熱衷於評論政治。
他在今天又於微博上宣稱，「如果裴洛西最終飛台，民進黨當局同樣罪責難逃」，揚言稱「最終要警告民進黨當局，無論解放軍實施什麼反制行為，他們都必須忍著，不得採取對抗行動」。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110731