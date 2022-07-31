新墨西哥州宣布進入緊急狀態 飲用水只剩2個月供應量
美國近期數個洲政府宣布進入緊急狀態，包含受到失控野火影響的加州、受猴痘疫情擴散的舊金山、紐約州、因史詩級暴雨導致洪災的肯塔基州等，如今新墨西哥州也面臨該州有史以來最大規模的野火，導致當地水源僅剩下2個月的供應量，當局只好同樣宣告進入緊急狀態，以便調動更多資源與人力來應對水源危機，加快應急計畫。
美國新墨西哥州東北部有著一座與賭城拉斯維加斯（Las Vegas）同名的城市，位於聖米格爾郡，不過人口只有少少的1.3萬人。根據《紐約時報》報導，新墨西哥州長格里山（Lujan Grisham）指出，由於今年上半年野火在該城主飲用水源來自加利納斯河附近延燒，當地水資源剩下2個月，目前緩解當地水情的唯一希望，就是季風季節能夠帶來豐沛的雨水。
新墨西哥這場野火源自美國森林局4月為了清除灌木叢與小型樹木所進行的焚燒行動，由於天候乾燥加上強風助長導致火勢失控，更演變成該州有史以來最大規模的野火，總計燒毀約34.1萬英畝的土地，州長宣布進入緊急狀態的行政命令同時將提供225萬美元（約新台幣6797萬元）的資金，用於協助當地政府採取緊急措施，例如自斯托里湖（Storrie Lake）取水，代替加利納斯河。
此外，鑑於多地野火延燒，美國總統拜登（Joe Biden）今年6月也承諾聯邦政府將全額負擔當地緊急災害應變以及災後清理的所有費用，因五新墨西哥州長週五也提報當地經歷的是美國林業局人工引火的後果，要求增加相關經費，協助因應災後復原。