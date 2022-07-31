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中職／對決同隊豪勁敲歐巴　朱育賢：回主場嗆他一下

▲中華明星隊朱育賢(圖/中華職棒聯盟提供)
▲中華明星隊朱育賢(圖/中華職棒聯盟提供)

記者簡名杉/台中報導

2022-07-31 15:32:14

中華職棒33年明星賽在昨晚結束首戰，出現許多例行賽看不到的罕見畫面，9局下中職明星隊派出樂天桃猿的洋投豪勁上場關門，對決上場代打，同樣也是樂天桃猿的隊友朱育賢，結果直接被朱育賢打了一支二壘安打，今天賽前朱育賢表示，豪勁本來還想投蝴蝶球跟他對決。

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朱育賢也說，能跟同隊隊友對決很難得，並透露豪勁的蝴蝶球其實丟得蠻厲害的，可惜昨天9局下的局面比較緊張，沒有機會看他秀一手，也笑說打了他這支二壘安打，明天回到桃園主場可以「嗆他一下」。


朱哥也提到，昨天上場打擊前，隊友才提醒豪勁的內角卡特球對左打者很難攻擊，很容易自打球打到腳，而且同是左打的郭天信打擊前還跟他說要注意會打到腳，結果自己上場打擊時就自打球打到腳2次，讓他不得不佩服豪勁的卡特球實在很厲害。


中職明星隊的桃猿投手不只有豪勁，還有火球少年朱俊祥，朱育賢也很期待今天有機會跟他對決，也說能跟自家投手對決是個很不錯的體驗。


對於這次明星賽讓他最驚訝的選手，朱育賢表示，昨天「速球王」林靖凱飆出150公里火球讓他印象深刻，看他個子小小的，本來只預期他投140幾公里，沒想到卻飆出150公里，讓大家都嚇一大跳，並表示說不定之後有機會可以換他上場投球，而郭天信的守備表現也讓他印象深刻。


而這次除了參加明星賽，朱育賢還參加全壘打大賽，但是預賽只打出5轟沒辦法晉級，他表示如果下次有機會參加會再更加油，並說他相當看好「大師兄」林智勝奪冠，非常佩服他40歲還能把狀況維持這麼好，實在很不容易。

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