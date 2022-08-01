怕變夕陽產業！他猶豫「醫學系VS資工系」 網一面倒秒選
首屆分科測驗近期公佈成績，不少畢業生對於未來志向感到迷茫，對此就有一名網友表示，姪子正在猶豫該填選資工系還是醫學系，貼文曝光後立即引起熱議，網友全一面倒建議：「醫學還是首選啦，資工多的還是奴，起薪超高的那是窄門中的窄門。」
該名網友今（1）日在PTT貼文，他以「姪子問我要填醫學系還是資工系」為題，表示近期分科測驗放榜，姪子正在猶豫該填醫學還是資工系，「八卦好像常常說醫學是夕陽產業，現在科技業隨便新人就300萬年薪，好像也跟醫生沒差多少」，讓他好奇問：「覺得困惑，請問要怎麼推薦姪子比較好？」
貼文一出，網友一面倒留言，「醫學不會失業，只是很操」、「醫學還是首選啦，資工多的還是奴，起薪超高的那是窄門中的窄門」、「唸醫吧，資工自學就好了」、「醫學吧？做久開診所當老闆苦盡甘來」、「醫學系結案，主治醫後生活完全不能比，除非你厲害到爬到科技廠高階主管」、「誰跟你說醫療夕陽產業，看看超高齡化的台灣社會多少人需要看病」、「當然醫生啊！人活著就會看醫生」、「當然是醫啊，可以做到70歲」。
不過，也有網友直言，「想出國工作的話，填CS也不錯」、「要出國就資工，國內還是醫生」、「看興趣，人格特質跟喜歡的生活型態，兩者差異滿大」、「完全不同方向，喜歡面對人再來填醫吧」。（編輯：賴禹妡）