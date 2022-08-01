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校友陳清河接任世新校長　期許數位傳播貫穿各學門

▲世新大學今（1）日舉辦卸任、新任校長交接典禮，第9任校長吳永乾（左）卸任，第10任校長陳清河（右）正式上任。（圖／世新大學提供）
▲世新大學今（1）日舉辦卸任、新任校長交接典禮，第9任校長吳永乾（左）卸任，第10任校長陳清河（右）正式上任。（圖／世新大學提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-08-01 15:55:16

世新大學今（1）日舉辦「卸任、新任校長交接典禮」儀式，第10任校長陳清河正式上任，身為校友的陳清河，於母校服務13年，期盼未來世新大學在「數位傳播貫穿各學門、數據智能結合各專業」的辦學特色下，為傳播教育創立新典範。

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在世新大學董事長周成虎公告布達令、頒發聘書與監交印信下，陳清河接續卸任校長吳永乾治理學校的重責大任。世新大學指出，過去20年間，陳清河屢屢在大學校院舉辦大型產官學研討會，推動傳播產業在法律、科技和管理等相關議題，協助政府制定政策，對校務發展及社會服務貢獻卓著，產官學3大面向資歷完整，並為所倚重。

陳清河投入教育界逾40年，畢業於世新專科學校廣電科，2009年起在世新大學擔任新聞傳播學院院長、教務長、研發長、世新廣播電台台長。業界部分，曾擔任台灣電視公司董事長兼總經理、廣播電視事業發展基金執行長等職務、科技部台灣科普傳播事業發展計畫辦公室主持人。

周成虎致詞時表示，陳清河勇於承擔校務重責大任，且是道道地地世新大學所培育的頂尖人才，為當年創辦人成舍我唯一送去日本進修的得意門生，再赴美國攻讀碩士，並在世新研讀傳播學博士。

周成虎轉述榮譽董事長成嘉玲的分享，陳清河就讀世新三專時，有天深夜與成舍我在校內監督報刊印刷時，突遭毒蛇龜殼花咬到，正是由成舍我揹著他去搭救護車，這是陳清河與世新的眾多緣分之一，「陳校長在世新的故事，從三專、博士再到就任校長，一幕幕皆美麗，很適合拍成電影。」

吳永乾致詞時談到，陳清河的領導風格「勤懇務實」，相信在他的帶領及董事長的督導之下，世新大學將創造另一個高峰。吳永乾也分享他在世新服務的29年，沒有一天中斷行政職，衷心感謝成嘉玲的提拔，以及周成虎的信任與支持。

陳清河提到，在面對高校日益競爭的環境中，未來世新仍將維繫「理論與實務並重」的優良傳統，並落實到新聞傳播學院外的各個學門，同時提升師資結構、建構札實教學環境，以強化學生畢業時的職場競爭力。另外也將加強跨學門及積極爭取更多公私部門的研究資源，並鼓勵教師組成專案團隊，培力學術能量獎助創作發表能量。

陳清河指出，世新大學擁有「天時」選在對的時間轉型，「地利」位於首善之都台北市，「人和」富有向心力的教職員工與校友、學生，讓世新能正向面對少子化客觀環境的衝擊與挑戰，「但是我們不會掉以輕心，會持續做更多的準備與投注資源、心力。」

陳清河表示，上任後將致力打造「別人沒有、只有我們有」的教學特色，積極贏得學生與家長認同。如去年底世新大規模啟用與好萊塢最新技術同步、全亞洲第一座占地470坪的LVS智能攝製基地，透過最新智能攝影技術，提供課程與產業鏈結，強化學生理論與實務結合的能力。

隨著媒體朝向數位化發展，陳清河認為世新大學的特色，除了新聞傳播學院外，也應將人文社會學院、管理學院及法律學院密切與新媒體特色結合，讓教學與研究皆更貼近智能社會的需求，未來將督促校內課程改造後的績效。

他期盼未來世新大學在「數位傳播貫穿各學門、數據智能結合各專業」的辦學特色下，建構逐夢與築夢的教學環境、營造優質化研究與實踐能量，持續帶動校內多元特色發展，以創新教學模式貼合產業求新求變趨勢，為傳播教育創立新典範。

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