高調「炫父」攻略曝光！雲品溫泉酒店客製影片寵爸不手軟
距離父親節已進入最後倒數，給爸爸的心意，你想好了嗎？是大餐、好禮？還是全都有？不過切記，再多的準備若少了親自「陪伴」，恐是大大的美中不足！為了讓全天下子女們能在一年一度的這天與爸爸一起度過，雲朗觀光旗下飯店推出專屬陪伴老爸方案，除了規劃精緻的父親節蛋糕，還有好玩又溫馨的住宿活動，其中雲品溫泉酒店更邀請住客錄下想對老爸說的話，為賓客準備客製驚喜影片及父親節蛋糕，與爸爸度過最暖心的父親節。另外，若抓不住爸爸的味蕾與喜好，台北喜來登精選館內各餐廳外帶美食，包括米其林星級饗宴、黃金片皮烤鴨餐等 12款美食及1款蛋糕，以及推出「飲咗茶未」住房專案，一泊一食享「辰園」道地早茶，或可選擇二食享龍蝦牛排晚餐，搭配國旅補助每人每晚1294元起就可輕鬆共享。
父親節想要跟爸爸來點不一樣的玩法，雲品溫泉酒店這趟溫馨又趣味的日月潭假期便不能錯過了，行程從8/6~8/8早上九點到下午五點將有一系列的互動遊戲，「我與我的MVP老爸」包含闖關遊戲考驗平時默契，還有爹地禮物DIY、客製溫馨時刻驚喜影片。客房內另提供精緻小巧的鬍子造型美式軟餅乾，與爸爸一起創造難忘回憶。除此之外，君品酒店於雲朗選物線上購物平台推出兩款6吋父親節蛋糕，分別為古典巧克力蛋糕及檸檬糖霜蛋糕，即日起可至雲朗選物平台訂購，當日下單，後天取貨，並提供免下車取餐服務。「古典巧克力蛋糕」每個780元，「檸檬糖霜蛋糕」每個680元。品文旅礁溪「青親老爸」父親節蛋糕，嚴選添加正福茶園烏龍茶粉，搭配鮮奶油及生巧克力製成烏龍茶杏仁蛋糕，口感綿密、茶香四溢， 6吋售價每個880元，7/31前預購享9折，8/1至8/8開放領取。
如果想要高調炫父， 台北喜來登應時推出「飲咗茶未」住房專案，只要入住就能享受香港茶樓的手推港點，暖胃煲粥二選一、臘味蘿蔔糕、翡翠韭菜蝦餃等6件精美點心、鹹甜香滑的奶皇流沙包與甜湯。一泊二食除早茶外再享價值3500元的龍蝦牛排晚餐，包含蘋果木燻烤美國肋眼或爐烤豬肋排、龍蝦青醬義大利麵、和風鮮蝦沙拉與甜點寵愛老爸。 一泊一食每晚3888元起、一泊二食每晚5088元起。
若爸爸是低調內斂型的， 台北喜來登館內12款外帶美食，以及特製的「可可紳士」蛋糕，也能讓一家人輕鬆宅家溫馨過節。盤點今年台北喜來登的米其林中菜由燒臘行政主廚楊華廣規劃「黃金片皮鴨分享餐」，凡訂購就送「蒜蓉波士頓活龍蝦」。推薦必嚐的鎮江香醋肉排、紅燒雙冬龍膽腩煲、百花釀油條、還有蠔皇叉燒包與葡式蛋塔等。「鴻運廣式燒臘拼」每套1680元集結辰園招牌明爐烤鴨、蜜汁梅花叉燒、香烤烏魚子、玫瑰油雞等。請客樓亦推出2款米其林二星美饌套餐，包含肉質黏糯彈嫩、紹興酒香的寧式元蹄搭配傳統古早美味白鯧米粉湯，或可選擇功夫小菜鮮露豆腐絲、紅麴尾巴，搭配酒香麻油雞飯與軟嫩入味的蘋果木燻牛肋排組。