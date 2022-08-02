有無外送與「沃田辦桌」合作　用味覺傳遞季節美好

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如果要在餐桌上找出台灣的味道，鹹蛋的鹹香古早味，或許會成為許多人第一個點名的選項。沃田的「金沙豆腐」將大塊雞蛋豆腐酥炸至金黃色，並將鹹蛋黃壓碎與蒜頭、蔥花等調味食材一同在鍋內拌炒，中和了酥炸的油膩，讓味覺更加明快、口感上更為豐富。
眼看第一碗白飯即將見底，店家趕緊送上第二道肉類料理「宮保雞丁」，從辣香味濃的調味，到外酥內嫩的雞丁，每一口皆能吃到烹調的細膩。其中裡面選用的花生更是體現了店家對食材的堅持，因為足夠新鮮，讓每一粒花生都能咀嚼出喀拉聲響，並在齒縫間碎成一口的粉脆。
甫吃完幾道重口味的經典好菜，廚房為我們揮灑出餐桌上全新的色調，嫩芽般的黃綠色娃娃菜鋪墊在盤底，不同於其他餐廳的做法，沃田的「野菇娃娃菜」勾芡也處理的恰到好處，並沒有過多湯湯水水，而是保留更多食材的純粹。娃娃菜的上方淋上一根根野菇，吃一口是清爽解膩，再吃一口即是幸福。
最後的壓軸料理，則是有鎮店之寶封號的「海鮮芋頭米粉湯」，湯內的配料有酥炸過後熬煮至鬆軟的芋頭塊、新鮮的海產包含魚片、蛤蜊、鮮蝦，最後放入幾顆魚丸與肉絲，裡頭的米粉也煮的恰到好處，Q軟不韌亦不會過於軟爛，再杳一碗鮮美濃郁的高湯，大口喝下食材遺留在湯頭中的美味，沃田的米粉湯，成功煮出了溫暖的餐桌記憶。
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